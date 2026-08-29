Franck Kessié çılgın bir gün yaşadı. Bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli oyuncu Juventus'a gitmek üzereydi, ancak görüşmeler bu sabah çöktü. Kessié birkaç saat sonra eski aşkı Atalanta ile anlaşmaya vardı ve kulüp onu büyük bir gururla resmen tanıttı.

Kessié, Suudi Arabistan'da Al-Ahli formasıyla geçirdiği üç yılın ardından daha önce çok büyük başarılar yaşadığı Avrupa'ya dönmek istiyordu. 29 yaşındaki ön libero, AC Milan'da yıldızlaştı ve ardından dört yıl boyunca Barcelona'da oynadı.

Fildişi Sahili'nin kaptanı olan Kessié, Al-Ahli ile iki büyük kupa kazandı. Matthias Jaissle yönetimindeki takım, hem 2025'te hem de 2026'da AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Suudi Arabistan Süper Kupası (2026) da Kessié'nin kariyerinde yer alıyor.

Cumartesi sabahı Sky Sport Italia , uzun süren görüşmelere rağmen Kessié'nin kesin olarak Juventus'a gitmeyeceğini duyurdu. Ön libero, yıllık net 4,5 milyon euroyu kabul etmedi ve menajerlerine ödenecek komisyon konusunda da anlaşma sağlanamadı.

Sky'a göre Atalanta aslında Kessié'nin radarında hiç yoktu, ancak ilk temasın ardından imzası, 2029 ortasına kadar geçerli yeni sözleşmesine "birkaç saat içinde" atıldı.

Böylece Kessié, altyapısında yetiştiği ve profesyonel futboldaki çıkışını yaptığı kulübe aniden geri döndü. 2017 yazında Milan'a satıldığında Atalanta'ya 32 milyon euro kazandırmıştı. Kessié, Atalanta'da kulüp efsanesi Marten de Roon ile de yeniden buluşacak.

De Roon, 2016'da Middlesbrough için Atalanta'dan ayrılmış ve böylece o dönem genç olan Kessié fırsat bulmuştu. Kessié öyle büyük bir etki yarattı ki sadece 31 maçın ardından Milan tarafından transfer edildi. Bunun üzerine Atalanta, De Roon'u yalnızca bir yıl sonra İngiltere'den geri getirdi.