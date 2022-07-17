Genç savunmacı için masaya oturan iki kulüp arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlandı.

GOAL İtalya'dan Romeo Agresti'nin aktardığı bilgiye göre; Matthijs de Ligt için yaptığı teklifi arttıran Bayern Münih, Juventus'u ikna etmeyi başardı.

İki kulübün yöneticileri arasında bir süredir devam eden görüşmeler Pazar günü de hız kesmeden devam etti.

Juventus, De Ligt için kapıyı 90 milyon euro'dan açmıştı. Bayern'in ilk teklifi ise 60 milyon euro bonservis + bonuslar şeklindeydi.

Bayern teklifi yükseltti

Bundesliga şampiyonu masaya son olarak 70 milyon euro + 10 milyon euro bonustan oluşan 80 milyon euroluk bir paket koydu.

Bayern ile çok önceden el sıkışan De Ligt'in, Juventus'un teklife evet demesiyle gelecek sezon Alman ekibinin formasını giymesi kesinleşti.

22 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Juventus'un son iki sezondur ligde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle kulüpten ayrılmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Juventus alternatifleri belirledi

De Ligt'in Bayern'e gitme konusundaki kararlılığı Juventus'u stoper bölgesi için bir transfer listesi oluşturmaya itmişti.

İtalyan ekibinin De Ligt'in yerini doldurmak için belirlediği dört isim; Villarreal'den Pau Torres, Fiorentina'dan Nikola Milenkovic, Arsenal'dan Gabriel ve Torino'dan Gleison Bremer.

Chiellini'nin kulüpten ayrılmasıyla efsane bir savunmacısını kaybeden Juventus, De Ligt'in gidişiyle bir darbe daha aldı.