Juventus için tam bir felaket: Çığırından çıkan şehir derbisinin ardından Şampiyonlar Ligi bileti kaçtı

Juventus, Pazar günü Torino ile oynadığı Derby della Mole'de aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberlikle Serie A sezonunu noktaladı. Takım, 2-0'lık rahat bir üstünlüğü elinden kaçırırken, aynı zamanda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kesin olarak yitirdi. Son derece kötü geçen bir sezonun ardından Juventus, Serie A'da altıncı sırada yer almakla ve buna bağlı olarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmakla yetinmek zorunda kaldı.

Gergin geçen şehir derbisinin başlangıcı son derece kaotik geçti. Stadyumun dışında her iki kulübün taraftarları arasında ciddi çatışmalar yaşanması üzerine maçın başlama saati bir saatten fazla ertelendi. Çatışmalarda başından ağır yaralanan bir Juventus taraftarı, Pazar günü ameliyat edildi. Taraftarın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Juventus kadrosunda da gerginlik hissediliyordu. Isınma sırasında kulübün sert çekirdek grubu, oyuncu grubuna yaklaşarak maçı oynamamalarını istedi. Sonunda maçın tamamlanmasına karar verildi. Teun Koopmeiners maça yedek kulübesinde başladı ve 70. dakikada oyuna girdi.

Saha içinde Juventus uzun süre galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Dusan Vlahovi, ligin son haftasında iki golle kendini gösterdi. Sırp forvetin golleri sayesinde Juventus rahat bir 0-2 üstünlük sağladı.

Ancak Torino, yenilgiyi kabullenmek istemedi. Bir saatten fazla süren maçın ardından Cesare Casadei, kafayla attığı golle maça yeniden heyecan kattı. Bu gol, ev sahibi takıma son dakikalarda bir atak için gözle görülür bir güven verdi.

Juventus daha sonra maçın kontrolünü kaybetti ve Torino'nun giderek daha tehlikeli hale geldiğini gördü. Ev sahibi takımın ödülü, maçın bitimine altı dakika kala Che Adams'ın beraberlik golünü atmasıyla geldi ve stadyumu coşkuya boğdu.

Maçın uzun süren gecikmesi nedeniyle, diğer sahalardaki sonuçlar karşılaşma bitmeden belli olmuştu. Bu nedenle Juventus, maç sırasında Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansının artık kalmadığını biliyordu. Diğer maçlarda kulübün lehine sonuçlar çıkmadı. Juventus, kazansa bile Şampiyonlar Ligi biletlerini AS Roma ve Como’ya bırakmak zorunda kalacaktı, ancak sonuçta 2-2’lik bir beraberlikten öteye gidemedi.