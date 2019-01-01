Juventus - Hellas Verona maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)

Juventus, Serie A'nın dördüncü haftasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

'nın dördüncü haftasında , Hellas Verona'yı konuk edecek.

Allianz Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlanacak.

devi, geride kalan üç maçta iki galibiyet bir de beraberlik aldı.

Verona ise bir galibitet, bir beraberlik, bir de mağlubiyetle dört puan toplayabildi.

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İki takım en son 2017-18 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve iki maçı da Juventus kazanmıştı.

Hellas Verona, Juventus karşısındaki son galibiyetini 8 mayıs 2016'da 2-1'lik skorla almıştı.