Juventus, Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdı
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Juventus'ta beklenen ayrılık gerçekleşti ve Gonzalo Higuain, İtalyan ekipten ayrıldı.
Goal İtalya'nın Juventus muhabiri Romeo Agresti'nin doğruladığı bilgiye göre taraflar yapılan görüşmeler sonunda sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
2016 yılında 90 milyon euro karşılığında Napoli'den Juventus'a transfer olan Gonzalo Higuain, siyah-beyazlı formayla çıktığı 160 maçta 69 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.
Higuain'in David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer olması bekleniyor.
Juventus'un bir başka oyuncusu Blaise Matuidi de geçtiğimiz ay MLS ekibinin kadrosuna katılmıştı.