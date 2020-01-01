Juventus, Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdı

İtalyan ekip, 2016 yılından bu yana kadrosunda bulunan tecrübeli golcü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

'ta beklenen ayrılık gerçekleşti ve Gonzalo Higuain, İtalyan ekipten ayrıldı.

Goal İtalya'nın Juventus muhabiri Romeo Agresti'nin doğruladığı bilgiye göre taraflar yapılan görüşmeler sonunda sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberin devamı aşağıda

2016 yılında 90 milyon euro karşılığında 'den Juventus'a transfer olan Gonzalo Higuain, siyah-beyazlı formayla çıktığı 160 maçta 69 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

Daha fazla takım

Higuain'in David Beckham'ın sahibi olduğu Miami'ye transfer olması bekleniyor.

Juventus'un bir başka oyuncusu Blaise Matuidi de geçtiğimiz ay ekibinin kadrosuna katılmıştı.