Juventus geleceğin Dani Alves'ini transfer ediyor

Juventus, geleceğin yıldız sağ beki olarak gösterilen Wesley David de Oliveira Andrade'yi kadrosuna katıyor.

Geleceğin en iyi sağ bek oyuncularından biri olarak gösterilen Wesley 'a transfer oluyor.

Tam adı Wesley David de Oliveira Andrade olan Brezilyalı oyuncu, Flamengo ile bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini ve Juventus'a transfer olacağını açıkladı.

U17 Milli Takımı'nda 20 kez forma şansı bulan Wesley, Ibrahimovic, Balotelli, Pogba gibi dünya yıldızlarının menajerliğini yapan Mina Raiola ile anlaşmıştı.

Genç yıldız adayının, geçmişte sambacıların formasını giyen Cafu, Maicon ve Dani Alves kadar yetenekli olduğu ifade ediliyor.

Transferini twitter'dan da duyuran Wesley, Juventus eşoftmalı fotoğrafını birkaç saat sonra sildi.