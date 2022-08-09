Eintracht Frankfurt'un Avrupa Ligi şampiyonluğunda kilit rol oynayan Sırp yıldız, yeni sezonda Serie A'da boy gösterecek.

İki yıllık şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Eintracht Frankfurt'un Sırp yıldıız Filip Kostic'i kadrosuna kattı. İtalyan devinin bu transfer için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Alman ekibine bonuslarla birlikte 17 milyon euro ödeyeceği belirtilirken, Kostic takımının Real Madrid ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması kadrosuna dahil edilmedi.

Önümüzdeki birkaç saat içerisinde sağlık kontrolü için Torino'ya uçması beklenen Kostic, geçtiğimiz yıllarda Lazio'nun da gündemine gelmişti. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 43 resmi karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda yedi kez gol sevinci yaşarken, takım arkadaşlarına da 13 kez gol pası vererek dikkat çekti.

Frankfurt'a 2019 yazında Hamburg'dan 22 milyon euro karşılığında transfer edilen Kostic, kariyerinin en iyi sezonunu 2019-2020 sezonunda geçirmişti. Söz konusu sezonda 51 maça çıkan oyuncu sezonu 12 gol ve 16 asistle tamamlarken, sezon sonunda çok sayıda takımdan teklif almış ancak Frankfurt yönetiminin kendisini satmaya yanaşmaması nedeniyle takımda kalmıştı.