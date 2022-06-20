Juventus efsanesi Buffon'dan ilginç benzetme: "Di Maria, Serie A için Maradona gibi"

Di Maria, PSG ile olan sözleşmesinin bitimiyle serbest oyuncu oldu ve Juventus'a transfer olması bekleniyor.

Juventus'un eski yıldızı Gigi Buffon, Juventus'un eski takım arkadaşı Angel Di Maria'yı transfer etmesini umuyor:

"Serie A için Diego Maradona gibi olurdu."

Di Maria ile PSG'de bir yıl geçiren efsanevi kaleci, Arjantinli milli yıldızın İtalya'da fark yaratacağına inanıyor.

"Serie A'daki Di Maria, Maradona gibi olurdu. Haksız mıyım?" Buffon, La Gazzetta dello Sport'a söyledi.

Di Maria, PSG ile olan sözleşmesinin bitimiyle serbest oyuncu oldu. Juventus hamlesini yaptı ve bir yıllık bir anlaşma teklif etti. Ancak Arjantinli yıldız sadece bir sezon Avrupa'da kalmaya, Dünya Kupası'nda oynamaya ve 2022-23 sezonunun sonunda Arjantin'e dönmeye kararlı görünüyor.

Bu nedenle Juventus ile görüşmeler askıya alındı ancak Juventus, Di Maria'nın bu hafta nihai kararı vereceğinden emin.

Ne söylendi?

“Futbolculara oynadıkları bağlam göz önünde bulundurularak değer verilmelidir. Bugün Serie A teknik olarak daha zayıf ve Angel'ın çok fazla tekniği var" dedi.

"Kale önünde kararlı, rakiplerini çok kolay eksiltiyor. Asist yapmakta iyidir ve sahada baya koşar. Farklı rollerde oynayabilir.

Di Maria Şubat ayında 34 yaşına girdi, ancak Buffon yaşı ne kendisi ne de Juventus için bir sorun olarak görünmüyor.

"44 yaşındayım ama hala oynuyorum. Yaş önemli değil. Motivasyon ve tutku çok daha önemlidir ve aynı şey kararlılık için de geçerlidir. Di Maria Juventus'a katılırsa, bunu yapmaya hazır demektir" dedi.

“Örnek bir profesyonelden, iyi bir adamdan, oyunlarda ve antrenmanlarda asla pes etmeyen ve kavga etmeyen birinden bahsediyoruz. Tekrar ediyorum, bugünün Serie A'sı için Maradona gibi olurdu.

Buffon, "PSG'de genç Kylian Mbappé, Marco Verratti ve Neymar ile oynadım ama Di Maria hiçbirinden aşağı değildi" diye devam etti.

"2014'te Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Luka Modric ve Toni Kroos ile oynuyordu. Her zaman bir adım geriydi ama kanat oyuncusu veya orta saha gibi oynamasını biliyordu. Onu kim alırsa, umarım Juve olur, iyi bir anlaşma yapar. Bir şampiyondan bahsediyoruz ve futbolun şampiyonlara ihtiyacı var.”

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