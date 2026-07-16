Juventus, Dünya Kupası'na katılacak oyuncuyu transfer etmek için gerçekleştirdiği başarılı hamleyle AS Roma'yı hayrete düşürdü

AS Roma, Zeki Çelik’in sözleşmesini uzatmayı yine de başaramadı. Türk milli takım oyuncusu yeni bir sözleşmeye imza atacak gibi görünüyordu, ancak sonunda kulüpten ayrılıp Juventus’a gitmeye karar verdi.

Geçen sezon Roma'da Çelik'in geleceği konusunda zaten pek çok soru işareti vardı. Sona eren sözleşmesini uzatmaması nedeniyle, sağ bek oyuncusu kulislerde Juventus ile sıkça anılıyordu.

Buna rağmen transfer gerçekleşmeyecek gibi görünüyordu, zira Juventus’un elinde Emil Holm gibi başka bir seçenek vardı. İsveçli sağ bek, son altı ay boyunca Bologna’dan kiralanmıştı.

Juventus, Holm’u kalıcı olarak kadrosuna katma şansına sahipti, ancak satın alma opsiyonundan vazgeçti. Bu arada Çelik, Roma ile anlaşmaya çok yakındı, ancak görüşmelerdeki gecikmeler şimdi ayrılmasına yol açtı.

Juventus, 29 yaşındaki Çelik’e üç yıllık bir sözleşme teklif etti ve transfer piyasası muhabirleri Gianluca Di Marzio ile Fabrizio Romano’ya göre, 63 kez milli formayı giyen oyuncu bu teklifi kabul etti.

Çelik, Perşembe günü Torino’da sağlık kontrolünden bile geçti; burada teknik direktör Luciano Spalletti’ye savunmada ek seçenekler sunması bekleniyor.

Roma ile Juventus arasındaki rekabet göz önüne alındığında, Çelik, Stadio Olimpico’da zorlu bir dönüşe hazırlanıyor. Çelik, önümüzdeki sezon Juventus ile Avrupa Ligi’nde mücadele edecek, Roma ise Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.

Çelik, kariyerine Bursaspor’da başladı ve 2018’de İstanbulspor üzerinden Lille OSC’ye transfer oldu. Fransa’da geçirdiği dört yılın ardından 2022’de yaklaşık 7,5 milyon euro karşılığında Roma’ya transfer oldu ve bu takımda 151 maça çıktı.