Juventus, Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncuyu transfer etmek için gerçekleştirdiği başarılı hamleyle AS Roma’yı hayrete düşürdü

AS Roma, Zeki Çelik’in sözleşmesini uzatmayı yine de başaramadı. Türk milli futbolcu yeni bir sözleşmeye imza atacak gibi görünüyordu, ancak kulüpten ayrılıp Juventus’a gitmeye karar verdi. La Vecchia Signora bu ani transferi çoktan doğruladı.

Geçen sezon Roma'da Çelik'in geleceği konusunda pek çok soru işareti vardı. Sona eren sözleşmesini uzatmaması nedeniyle, sağ bek oyuncusu kulislerde Juventus ile sıkça anılıyordu.

Buna rağmen transferin gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu, zira Juventus’un elinde Emil Holm gibi başka bir seçenek vardı. İsveçli sağ bek, son altı ay boyunca Bologna’dan kiralanmıştı.

Juventus, sonunda Holm’un satın alma opsiyonundan vazgeçti. Bu arada Çelik, Roma ile anlaşmaya çok yakındı, ancak görüşmelerdeki gecikmeler yine de ayrılmasına yol açtı.

Juventus, 29 yaşındaki Çelik’e üç yıllık bir sözleşme teklif etti ve Çelik, başarılı geçen sağlık kontrolünün ardından bu teklifi resmi olarak kabul etti.

Roma ile Juventus arasındaki rekabet göz önüne alındığında, Çelik, Stadio Olimpico’da zorlu bir dönüşe hazırlanıyor. Çelik, önümüzdeki sezon Juventus ile Avrupa Ligi’nde mücadele edecek, Roma ise Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.

Çelik, kariyerine Bursaspor’da başladı ve 2018’de İstanbulspor üzerinden Lille OSC’ye transfer oldu. Fransa’da geçirdiği dört yılın ardından 2022’de yaklaşık 7,5 milyon euro karşılığında Roma’ya transfer oldu ve bu takımda 151 maça çıktı.