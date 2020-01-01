Juventus, Daniel Rugani'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu
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İtalya'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Juventus'a da sıçradı.
Torino ekibi, 25 yaşındaki defans oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması yönünde talimat vermişti.
Ülkede yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak toplam 827'ye yükselmişti.