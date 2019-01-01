Juventus, Cristiano Ronaldo'nun dönüşü için acele etmiyor

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Cristiano Ronaldo'nun tamamen iyileşmeden sahalara dönmeyeceğini belirtti.

, 'in EURO 2020 Elemeleri'nde karşısında oynadığı maçta sakatlanarak sahayı ilk 45 dakika dolmadan terk etmek zorunda kalmıştı.

Ligde rahat bir şekilde lider olan 'un ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına yetiştirilmeye çalışılan Ronaldo, maçtan sonra gazetecilere sakatlığı ile ilgili, "Bir kaç haftaya döneceğimi biliyorum" ifadesini kullanmıştı.

Juventus kulübü Başkanı Andrea Agnelli de yıldız oyuncunun durumu hakkında görüşlerini belirtti.

Kulübün görevlerinden birinin oyuncuların sağlıklarını korumak olduğuna işaret eden Agnelli, "Bu tarz sakatlıklarda temkinli olmanız gerekir. Ronaldo'nun durumu iyi. Onu korumamız lazım çünkü sezon sonuna kadar olan süreç tek maçtan fazlasını içeriyor" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız, ekibi adına çıktığı 36 maçta 24 kez gol sevinci yaşamayı başardı.