Juventus, Cristiano Ronaldo ile özel bir anlaşma yaparak vergi kaçırdığı gerekçesiyle 60 milyon euro ceza ile karşı karşıya

Juventus'un COVID dönemindeki anlaşmalar ile başı belada.

La Repubblica gazetesi, Juventus'un Cristiano Ronaldo'nun 2020'de açıklanmayan bir anlaşmayla maaşında değişiklik yaptıldığını iddia etti. Habere göre Juventus, 20 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya kadar para cezasına çarptırılma riski taşıyor.

Juventus, Başkan Andrea Agnelli ve başkan yardımcısı Pavel Nedved de dahil olmak üzere yöneticilerinin 16'sı, yanlış muhasebe ve piyasaya yanlış bilgi iddiasıyla soruşturma altında olduğu için yine başı belada.

Müfettişler, Juventus'un Ronaldo da dahil olmak üzere bazı oyuncularına yapılan ödemeleri gizleyerek 2019, 2020 ve 2021 mali raporlarını tahrif ettiğine inanıyor.

Juventus, COVID pandemisinin zirvesi sırasında oyuncuların dört aya kadar maaşlarından vazgeçeceklerini duyurdu, ancak iddiaya göre üç ay ödediler ve onlarla Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere özel anlaşmalar imzaladılar.

Ne yaşandı?

Bu haftanın başlarında Gazzetta, müfettişlerin CR7 ve kulüp yöneticileri tarafından imzalanmış ve eski Juventus forvetinin kulüpten ayrılsa bile 19.9 milyon avro alacağına söz verilen bir "özel belge" bulduğunu bildirdi.

Juventus'un bilançoda bu ödemeleri ihmal ettiği ve Lega Calcio'ya iletmediği iddia ediliyor. La Repubblica'ya göre, bu nedenle 20 milyon avrodan 60 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılabilirler.

La Stampa, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun Torino savcısıyla olan pozisyonunu netleştirmeyi reddettiğini bildirdi.

Juventus, bu yılın başlarında Sporting Justice tarafından suçlamadan aklandı ve Salı günü yaptığı açıklamada, "Futbolcularla Mart 2020'de kararlaştırılan maaş indirimlerinin, müsabakalar yeniden başladığında ve stadyumlar yeniden açıldığında müzakere edileceğini" açıkladı.