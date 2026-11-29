Como Gölü kıyısında oynanan maçta kaleyi bulan yalnızca bir şut çekebilen Juventus, Como'ya 3-0 yenildi. Serie A'da dördüncü sıradaki rakibinin sekiz puan gerisine düşen Juventus'un beş maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

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Luciano Spalletti'nin takımı, Randal Kolo Muani'nin Alex Valle'ye vurmasının ardından doğrudan kırmızı kart görmesiyle henüz beşinci dakikada 10 kişi kaldı. Sonrasında topa yüzde 75 oranında sahip olan ve 18 şut çeken Como, ilk yarının uzatma dakikalarında Nico Paz'ın serbest vuruşta topu yakın direğin dibinden ağlara göndermesiyle öne geçti.

İkinci yarıda da tablo değişmedi. Tasos Douvikas, 63. dakikada bir kornerin ardından yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Bitime 10 dakika kala ise Paz'ın indirdiği topla üçüncü golü attı. Cesc Fabregas, Juventus'a karşı üst üste üçüncü Serie A galibiyetini aldı. Takımı bu maçlarda gol yemedi ve toplamda 7-0'lık skor üstünlüğü kurdu.

GOAL, Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki maçta Juventus oyuncularının performanslarını değerlendirdi...

Kaleci ve savunma

Guglielmo Vicario (6/10): Juventus'un en çok çalışan ve en iyi oyuncusuydu. Beş kurtarış yaptı; bunların üçü, Paz'ın 14. ve 38. dakikalardaki şutları ile maçın son bölümündeki bir pozisyon dahil, önemli müdahalelerdi. Farkın açılmasını önledi. Paz'ın yakın direğe gönderdiği serbest vuruşta topa dokunsa da gole engel olamadı.

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Pierre Kalulu (5/10): Üçlü savunmanın sağında üç top çalma yaptı ancak topu sık sık kornere gönderdi. Rakibine dört korner kazandırdı; 63. dakikadaki korner ikinci golü getirdi. 81. dakikada yerini Juan Cabal'a bıraktı.

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Bremer (6/10): Baskı altındaki savunmada çok çalıştı; 10 savunma müdahalesi ve altı uzaklaştırma yaptı. 53. dakikada Teun Koopmeiners'ın ortasına yaptığı kafa vuruşu dışarı gitti. Bu, Juventus'un duran toplardaki en iyi pozisyonuydu.

Jhon Lucumi (6/10): Üçlü savunmanın en soğukkanlı oyuncusuydu. 35 pasının 32'sini tamamladı, altı uzaklaştırma yaptı ve ilk yarıda arka direkte Paz'ı durdurdu.

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Orta saha

Zeki Celik (6/10): Sağ kanatta yoğun bir maç geçirdi. Altısı uzaklaştırma olmak üzere 10 savunma müdahalesi yaptı ve girdiği altı yer mücadelesinin dördünü kazandı. Ancak Lucas Da Cunha'ya yaptığı faul, Paz'ın açılış golünü attığı serbest vuruşa yol açtı. Daha sonra Francisco Conceicao'nun maçın son bölümündeki şutuna zemin hazırladı ve 89. dakikada oyundan çıktı.

Weston McKennie (6/10): Koopmeiners'ın 21. dakikadaki şutu dahil, Juventus'un altı şutundan ikisinin hazırlayıcısıydı. Ancak konuk ekip savunmadan çıkmaya çalışırken topu çok sık kaybetti.

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Pape Matar Sarr (6/10): Dikkatli oynadı; 25 pasının 22'sini tamamladı ve üç top çalma yaptı. İkinci golde şanssızdı: Samuele Ricci'nin şutu kendisine çarpıp Douvikas'ın önüne düştü. 70. dakikada oyundan alındı.

Teun Koopmeiners (6/10): 21. dakikada uzaktan çektiği sert şut, Juventus'un kaleyi bulan tek şutuydu. Bremer'in kafa vuruşuyla sonuçlanan duran top ortasını da yaptı ancak takımını rakip yarı sahaya taşımak için fazla bir şey yapamadı.

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Andrea Cambiaso (6/10): Juventus'un hücumdaki en yaratıcı ismiydi. Nick Woltemade ile verkaç yaptıktan sonra attığı ara pası, konuk ekibin 33. dakikadaki tek büyük fırsatını yarattı. Girdiği yedi yer mücadelesinin beşini kazandı. 70. dakikada oyundan alındı.

Hücum

Randal Kolo Muani (2/10): Maçı beş dakika sürdü. Valle tarafından tutulunca savunma oyuncusunun yüzüne doğru elini savurdu ve yardımcı hakem olanları gördü. Doğrudan kırmızı kartla takım arkadaşlarını neredeyse 90 dakika boyunca bir kişi eksik bıraktı.

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Nick Woltemade (5/10): Kırmızı kartın ardından ileride yalnız kaldı ve topla neredeyse hiç buluşamadı. Juventus'un 33. dakikadaki tek büyük fırsatında ceza sahasının ortasından çektiği şutu dışarı gönderdi. Golü bulsa 10 kişilik takımına sürpriz bir üstünlük kazandıracaktı. 70. dakikada oyundan çıktı.

Yedekler ve teknik direktör

Francisco Conceicao (6/10): 70. dakikada Sarr'ın yerine girip takıma enerji kattı. 84. dakikada ceza sahasının sağından çektiği şut üstten ve yandan dışarı gitti.

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Kerim Alajbegovic (6/10): 70. dakikada Cambiaso'nun yerine girdi. Bitime yedi dakika kala ceza sahasının ortasından çektiği şut engellendi.

Jeff Ekhator (5/10): 70. dakikada Woltemade'nin yerine oyuna girdi. Ofsayta yakalandı, girdiği üç yer mücadelesinin tamamını kaybetti ve 87. dakikada hızlı hücumda çektiği şutu dışarı gönderdi.

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Juan Cabal (Puan yok): 81. dakikada Kalulu'nun yerine girdi.

Federico Gatti (Puan yok): 89. dakikada Celik'in yerine oyuna girdi.

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Luciano Spalletti (4/10): Kırmızı kart onun hatası değildi ancak takımı 10 kişi kaldıktan sonra çözüm bulamadı. Üçlü savunmayı korudu, Woltemade'yi ileride yalnız bıraktı ve ilk değişikliklerini yapmak için takımının 2-0 geride olduğu 70. dakikayı bekledi. Juventus, 21. dakikadan sonra Butez'i bir kez bile zorlayamadı.