Futbol nankör bir oyun mudur? Cevabı haberimizde...

NE OLDU? Ronaldo, 2021'de Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüpteki ikinci sezonunda Old Trafford'da zor zamanlar geçiriyor. Portekizli oyuncu, yaz aylarında Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak istemiş, ancak yeni bir kulüp bulamamıştı. Ve yeni menajer Erik ten Hag tarafından kesik yemiş, kendisine ilk 11'de şans verilmemişti. NE DEDİLER: Arrivabene, Ronaldo'nun içinde bulunduğu kötü durumun artık Juventus'u ilgilendirmediği konusunda ısrar ediyor. İtalyan kulübünün CEO'su DAZN'e verdiği demeçte, "Juventus'ta karşılıklı saygıyla yollarımızı ayırdık ve bizim için o defter kapandı. "Bu yıl Manchester'da başına gelenler için üzgünüz, ama Ronaldo artık bizim sorunumuz değil" dedi. DAHA BÜYÜK RESİM: Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo'nun yedek kulübesinde başladığı maçlarda formunu yakaladı, son üç maçını arka arkaya kazandı. Ve feci bir başlangıçtan sonra kendisini geliştirdi. Ten Hag ayrıca, Ronaldo'yu kondisyon konusunda uyardı ve özellikle Antony'i hücum seçeneklerine ekledikten sonra Portekizli süperstarı yedekte tutmak daha da cazip gelebilir. ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty

Getty Images

BİLİYOR MUSUN? Ronaldo'dan sonraki hayat: Juventus, Serie A'da yedinci kez ve 2012'den bu yana ilk kez üst üste üç maçın ilk 10 dakikasında gol attı.

UNİTED İÇİN SONRA NE OLACAK? Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de pazar günü Arsenal ile oynayacak, ancak Ronaldo'nun maça ilk 11'de başlayıp başlayamayacağı henüz belli değil.

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