Serie A'da şampiyonluk serisi geçtiğimiz sezon Antonio Conte yönetimindeki Inter karşısında son bulan ve bu sezon da mavi-siyahlı takımın 11 puan gerisine düşen Juventus'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'in transferinde son aşamaya gelen Juve, Sırp golcüyle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Cagliari'nin Uruguaylı sağ kanat oyuncusu Nahitan Nandez'i transfer hedefi olarak belirleyen Juventus, bu transfer için bu sezon şampiyonluk kovalayan Napoli ile yarışacak.

2019-2020 sezonundan bu yana Cagliari forması giyen 26 yaşındaki oyuncu bu sezon takımıyla 18 karşılaşmaya çıkarken, iki asist yapmıştı.

Sözleşmesi sona eriyor

Güney Amerika futbolunun önde gelen temsilcilerinden Uruguay Milli Takımı'nın da en önemli oyuncularından biri olan Nandez, takımının Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynadığı karşılaşmaların 13'ünde forma giymişti.

Cagliari'ye Boca Juniors'tan transfer olan yıldız oyuncunun da kariyerindeki bir sonraki eşiğe hazır olduğu tahmin ediliyor.

Bir başka Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur'un Aston Villa'ya transferinin olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanmasını bekleyen Juventus yönetiminin, Bentancur'dan gelen paranın bir kısmını Nandez için kullanması bekleniyor.

Nandez'in kontratının sezon sonunda bitecek olması, Juventus'un elini bir hayli güçlendiriyor.

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