İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Justin Kluivert Juventus'un transfer listesinde yer alıyor. Ancak Hollandalı oyuncu, "Yaşlı Kadın"ın ilk tercihi değil.

İtalyan devi, öncelikle Real Madrid'den Brahim Díaz'ı hedefliyor. Hem kanatlarda hem de ofansif orta saha olarak oynayabilen çok yönlü forvet, öncelikli hedef. Eğer Díaz'ı transfer edemezlerse, Kluivert ciddi bir seçenek haline gelecek.

Ancak kanat oyuncusu, İtalya'da bir macera yaşamış durumda. 2018'de AS Roma, onu Ajax'tan 17 milyon euroya transfer etmişti. Ancak başkentteki macerası hiçbir zaman büyük bir başarıya dönüşmedi.

RB Leipzig, OGC Nice ve Valencia'ya kiralanarak bir dizi kiralık dönem geçirdi, ancak bu kulüplerin hiçbirinde kendini gerçekten gösteremedi. Sonunda Bournemouth riski göze aldı ve onu Romalılardan yaklaşık 11 milyon avroya transfer etti.

Bu, mükemmel bir yatırım oldu. İspanyol teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Kluivert, tam bir ofansif orta saha oyuncusuna dönüştü. 96 maçta 24 gol ve 10 asist kaydetti; bu rakamlar, 36 kez İtalya şampiyonu olan kulübün dikkatini çekti.

Bu sezon Kluivert için daha zorlu geçti. Bu yılın başında 11 kez milli olan oyuncu, ameliyat gerektiren bir diz sakatlığı geçirdi. Birkaç hafta önce, Dünya Kupası'na tam zamanında yetişerek sahalara geri döndü.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, kadro açıklamasının ardından Kluivert'in formda olduğunu, ancak henüz ritim kazanması gerektiğini doğruladı. Eğer Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilerse, bu durum onun güzel bir transfer yapma şansını önemli ölçüde artıracak, muhtemelen Torino'ya doğru.