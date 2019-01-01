Juventus-Bologna maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019) Canlı yayın var mı?
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Juventus, Serie A'nın sekizinci haftasında ilk 7 haftada 9 puan toplayan Bologna'yı konuk edecek.
19 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak olan bu mücadele beIN SPORTS HD 3'ten naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.
Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.