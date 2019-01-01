Şampiyonlar Ligi

Juventus - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus ile Bayern Leverkusen karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci grup maçları, 1 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor.

D Grubu'nda Juventus, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlıyor.

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Gruptaki ilk mücadelesinde Juventus, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmıştı.

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Bayer Leverkusen ise evinde Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Juventus - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta?

Juventus ile Bayer Leverkusen'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi karşılaşması 1 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetecek.

Juventus - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Juventus - Bayer Leverkusen karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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