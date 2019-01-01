Juventus - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yorum()
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci grup maçları, 1 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor.
D Grubu'nda Juventus, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlıyor.
Gruptaki ilk mücadelesinde Juventus, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmıştı.
Bayer Leverkusen ise evinde Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Juventus - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta?
Juventus ile Bayer Leverkusen'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi karşılaşması 1 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetecek.
Juventus - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Juventus - Bayer Leverkusen karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.