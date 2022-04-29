İngiliz kulüplerinin giderek yükselen gelirlerine dikkat çeken Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Premier Lig'in pratikte Süper Lig'den farksız olduğunu savundu.

Agnelli; Juventus, Barcelona ve Real Madrid önderliğinde ortaya çıkan Süper Lig projesinin en büyük destekçilerinden biri.

Avrupa'nın dev takımlarını kapalı bir ligde birleştirmeyi hedefleyen Süper Lig projesi, kulüplere daha fazla kontrol ve artan gelirler vaadediyor.

Gelen tepkilerin ardından projede yer alan altı İngiliz takımı kısa süre içinde geri adım atmıştı. Ancak Juventus, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinin Süper Lig konusundaki ısrarı sürüyor.

Agnelli ne söyledi?

Milano'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Agnelli, Avrupa futbolu üzerinde oluşan İngiliz hegemonyasından yakındı.

"Elimize ulaşan verilere göre; Premier Lig yılda 4.2 milyar dolar gelir yaratıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon için 5.2 milyar dolar gelir beklentisi açıklamıştı. Bunlar İtalya, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerdeki takımların rekabet etmesinin ne kadar zorlaştığını gösteriyor."

"Premier Lig 4.2 milyar dolarlık geliriyle yavaş yavaş tüm yetenekleri kendine çekecek. Çünkü yetenekli oyuncular en fazla para kazanacakları yere giderler. Aslında ortada zaten bir Süper Lig var. Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı karşılaşabilir. Avrupa Ligi'nde de bir İngiliz takımını finalde görebiliriz."

"Yıl boyu oynanan Premier Lig'in yanı sıra, Avrupa'da Nisan-Mayıs ayından itibaren Premier Lig hakimiyeti var. Tek yönlü bir kutuplaşma çoktan başladı."

Brüksel'de Süper Lig zirvesi

Süper Lig projesinin ortaya çıkmasında büyük rol oynayan şirket, Perşembe günü Brüksel'de Avrupa futbolunun geleceğini konu alan bir toplantı düzenledi.

PA haber ajansı, Stanhope Oteli'nde gerçekleştirilen görüşmenin katılımcı listesine ulaştı. Davetliler arasında Juventus Başkanı Andrea Agnelli'yi temsil eden Vincenzo Ampolo ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ortaklarından Anas Laghrari de yer alıyor.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda; Avrupa'daki spor modeli, rekabet dengesi, şeffaflık ve altyapı yatırımları gibi konular görüşüldü.