Juventus Başkanı Andrea Agnelli: Avrupa Süper Ligi projesi 12 takımın 11'i için hala bağlayıcı

Juventus başkanı Andrea Agnelli geçtiğimiz yıl 12 dev kulübün ortaklaşa yaptığı açıklamayla ortaya çıkan Avrupa Süper Ligi projesinin başarısızlıkla sonuçlanmadığını söyledi.

Londra'da düzenlenen futbol ve iş dünyasına yönelik bir konferansta konuşan Juventus başkanı Avrupa Süper Lig'i projesinde yola çıkan 12 takımın 11'inin projeye hala bağlı olduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

"Süper Lig projesi başarısız olmadı. Bana göre Avrupa futbolunun çok açık şekilde bir reforma ihtiyacı var.

"UEFA Juventus Başkanı olarak farklı bir proje üzerinde çalıştığını biliyordu. Süper Lig bir kişinin değil 12 takımın ortak çalışması çalışmasıydı olarak ortaya çıktı. 12 kulüp 120 sayfalık bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme bu kulüplerden 11'i için hala bağlayıcını koruyor.

"UEFA ile uzlaşma artık bizim için bir seçim değil çünkü daha derin bir reforma ihtiyacımız var. Kendimize futbol gibi büyük bir organizasyonun bir tekel tarafından yönetilmesinin doğru olup olmadığını sormamız gerekiyor.

"Bana göre futbol tek bir kuruma bırakılamayacak kadar büyük bir sektör"

Juventus vazgeçmedi

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ortaya çıkan Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıklamayan üç kulüpten biri olan Juventus'u, İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona takip etmişti.

Agnelli, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile birlikte projeye öncülük eden birkaç kişiden biri olarak öne çıkarken, büyük bir tepki görmüştü.

Daha fazla okuma