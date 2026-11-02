Habere göre, Almanya Milli Takımı forveti Nick Woltemade'nin yazdan bu yana kiralık olarak forma giydiği Torino ekibi Juventus ile Tottenham Hotspur, 23 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu öne sürülen çok sayıda kulüp arasındaki en büyük iki isim.

Tam iki yıl önce bugün Ebnoutalib, Regionalliga Südwest'te FC Gießen'in FSV Frankfurt'a 3-0 yenildiği maçta 74 dakika sahada kaldı. 2025'in başında 50.000 avro karşılığında SV Elversberg'e transfer oldu. Orada profesyonel futbolla ilk kez sınırlı sürelerde tanıştı: İkinci ligde dört maçta toplam 42 dakika, Bundesliga'ya yükselme play-off'larında ise iki kısa maçta toplam iki dakika oynadı.

Ancak Frankfurt doğumlu forvetin kariyeri o günden bu yana hızla yükseldi. Elversberg'de geçirdiği olağanüstü yarım sezonun ardından Eintracht, kışın sekiz milyon avro ödeyerek onu kadrosuna kattı. Piyasa değeri 12 ay içinde neredeyse yüzde 16.000 arttı.

Forvetin daha da hızlı yükselmesini ise SGE formasıyla çıktığı ikinci maçta yaşadığı sakatlık engelledi. Ebnoutalib, BVB karşısındaki ilk maçında (3-3) Bundesliga'daki ilk golünü atmıştı.

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Younes Ebnoutalib, Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nda ilk maçlarına çıktı

Dizindeki iç yan bağ yırtığını atlatan 23 yaşındaki oyuncu, hızlı yükselişini sürdürdü. Bu yükseliş, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçla şimdiye kadarki zirvesine ulaştı. Ebnoutalib, altı gol ve bir asistle şu anda Bundesliga'nın en iyi forvetlerinden biri.

Şimdi ise 2031'e kadar süren sözleşmesi kapsamında maaşında ciddi bir artış gündemde. Bu konudaki görüşmeleri aslında sportif işlerden sorumlu yönetici Markus Krösche'nin yürütmesi bekleniyordu. Ancak görevinden ayrılmasının ardından görüşmeler, şubattan itibaren Eintracht'ta çalışacak olan Joti Chatzialexiou'nun sorumluluğuna geçti.