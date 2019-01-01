Juventus - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Juventus 10, Atletico Madrid 7 puanda. Ev sahibi ekip gruptan çıkmayı garantiledi. Konuk takım bu maçı kazanırsa hem liderlik için avantaj yakalayacak hem de bir üst tura çıkmayı garantileyecek.

İki takım arasında oynanan ilk maç Madrid'de 2-2 sona ermişti.

Zorlu karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;

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Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Merih Demiral, De Sciglio, Khedira, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo

: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily, Stepanenko, Alan Patrick, Kovalenko, Tete, Junior Moraes, Konoplyanka

Juventus ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 26 Kasım Salı saat 23:00'te başlayacak.

Juventus Stadyumu'nda oynanacak maçı beIN Sports MAX HD 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanabildi (1G 2B 2M).

Atletico Madrid, Juventus ile karşılaştığı 10 resmi maçın sadece üçünü kazanabildi (3G 2B 5M).

Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına karşı oynadığı dokuz maçın sadece birini kaybeden Atletico Madrid (5G 3B 1M), bu maçların altısında kalesini gole kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 23 grup maçının 14'ünü kazanan ve sadece birini kaybeden Juventus (8B), Ekim 2008'den bu yana ilk kez art arda dört grup maçı galibiyeti için sahaya çıkacak.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçının sadece ikisini kazanabildi (2G 5B 4M).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını kaybeden Atletico Madrid, Ekim 2009'dan bu yana grup aşamasında art arda iki maç kaybetmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 46 maçın 24'ünde kalesini gole kapatan Jan Oblak, bu maçta da gol yemezse, turnuva tarihinde 25 gole kapamaya en erken ulaşan ikinci kaleci olacak. Bu alanda birinci sırada kalecisi Dida yer alıyor (45 maç).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç şutunda iki gol atan Alvaro Morata, bundan önceki 27 şutunda bir gol atabilmişti.