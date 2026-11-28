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Futbolda her şey birkaç gün içinde değişebilir. Bunu, Jonathan David çok iyi biliyor. Juventus'tan satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e kiralanan Kanadalı forvet, İtalya'da Juventus formasıyla geçirdiği felaket bir yılın ardından La Liga'daki kiralık döneminin başında kendisini yeniden kanıtlamış görünüyordu. Ne yazık ki onun için artık geçmiş zamandan söz etmek gerekiyor. Çünkü 2000 doğumlu santrfor, bugün Diego Simeone'nin rotasyonunda yeniden yalnızca tamamlayıcı bir oyuncu konumunda ve gol ile asist üretimi 10 Ekim'de durdu.

Bu nedenle Fabrizio Romano'nun aktardığına göre sezon başındaki olumlu hava yerini belirgin biçimde olumsuz bir havaya bırakıyor. Satın alma ihtimali azalırken David'in yıl sonunda yeniden Torino'ya dönmesi giderek daha somut bir olasılık hâline geliyor.

TRANSFERİN FORMÜLÜ: Jonathan David 2026 yaz transfer döneminin son günü olan 1 Eylül'de, 25 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e kiralandı. Önceden belirlenmiş bir satın alma zorunluluğu yok. Karar hakkı Atletico Madrid'de, ancak kulüp David'in Torino'da aldığı sezonluk net 6 milyon avroluk maaşı ödüyor.



Juventus'un resmî açıklaması şöyleydi: “Juventus Football Club S.p.A., Jonathan Christian David'in sportif haklarının 30 Haziran 2027'ye kadar bedelsiz olarak geçici devri konusunda Club Atlético de Madrid ile anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma ayrıca Atlético de Madrid'e oyuncunun sportif haklarını kalıcı olarak satın alma hakkı tanımaktadır. Olası kalıcı transfer için belirlenen bedel, dört mali yılda ödenmek üzere 25 milyon avrodur.”

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İYİ BAŞLANGICIN ARDINDAN DÜŞÜŞ Frosinone'ye karşı ligdeki ilk maçı kaçıran ve Parma karşısında oynadığı 57 dakikada etkili olamayan David, Simeone'nin takımına katıldıktan sonra müthiş bir başlangıç yaptı: Real Socieda, Osasuna ve Alavez karşısındaki galibiyetlerde, özellikle de Real Madrid derbisinde toplam 3 gol ve 2 asist üretti. Derbide 59. dakikada attığı, farkı ikiye çıkaran gol, maçın 2-1 kazanılmasını fiilen sağladı. Real Madrid'in golü ise son bölümde Rudiger'den geldi.



Ardından Julian Alvarez'in, yaz aylarında yaşanan anlaşmazlığın giderilmesiyle birlikte ilk 11'e kalıcı olarak dönmesi, Kanadalı oyuncuyu yeniden yedek rolüne itti. David, 20 Ekim'den bugüne kadar oynanan 7 maçta yalnızca bir kez, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başladı ve devre arasında oyundan alındı. Dört maçta son 15 ila 20 dakikada oyuna girdi, iki karşılaşmada ise hiç süre alamadı.

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SATIN ALMA OPSİYONUNU İKİ ETKEN ZORLAŞTIRIYOR: Atletico Madrid'de pek çok konu değerlendiriliyor. Bu nedenle David'in satın alınacağını bugün öngörmek oldukça zor. Performansı yeniden beklenen seviyenin altına indi ve arka planda çözülmemiş iki mesele daha var. İlk mesele, Romano'nun aktardığına göre opsiyonu kullanıp kullanmama kararını kimin vereceğiyle ilgili. Diego Simeone'nin kulüpteki geleceği henüz netleşmedi ve teknik direktörün sezon sonunda bitecek sözleşmesi ancak sezonun ilerleyen döneminde görüşülecek.

İkinci mesele ise David'in yüksek maaşı, yani daha önce belirtilen yıllık net 6 milyon avro. Ayrıca Juventus ile 30 Haziran 2030'da sona erecek uzun süreli bir sözleşmesi var. En önemlisi de satın alma opsiyonu kullanılırsa Atletico Madrid ile yapacağı olası sözleşmenin mali şartları konusunda henüz bir anlaşmaya varılmamış olması. Kısacası Atletico Madrid, David'i satın almaya karar verse bile oyuncuyla sözleşmenin rakamlarını ve ayrıntılarını hâlâ yazılı olarak karara bağlamak zorunda.

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OCAKTA YA JUVENTUS YA ATLETICO MADRID: Göz ardı edilemeyecek bir başka etken de David'in kendisini yalnızca İspanya'da veya Torino'da yeniden kanıtlayabilecek olması. Onun için başka bir transfer seçeneği yok.

David, yılın başında Juventus ile resmî bir maçta oynadı ve ardından Atletico Madrid forması da giydi. Uluslararası kurallar üçüncü bir transfere izin verse de aynı sezon içinde üçüncü bir takımın formasını giyip sahaya çıkmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla David ve Juventus'u ya birlikte sürecek bir gelecek ya da kendi gelecekleri üzerine düşünmek zorunda kalacakları bir yaz daha bekliyor.