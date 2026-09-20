Juventus - Atalanta maçında oyuncu puanları: Gleison Bremer damga vurdu, Juventus Sarri’nin sistemini etkisiz hale getirdi

Juventus, Allianz Stadyumu'nda Atalanta'yı 2-0 mağlup ederken son derece disiplinli bir taktik performans ortaya koydu. Luciano Spalletti'nin ekibi, hücum bölgesinde daha üstün bir verimlilik sergiledi; 28. dakikada Francisco Conceicao ile kilidi açtı ve ikinci yarının sonlarında Gleison Bremer skoru belirledi. Siyah-beyazlılar topa sahip olma oranında %53'ü bulurken, konuk ekibi 90 dakika boyunca isabetli sadece iki şutta tuttu.

Eski Juve teknik direktörü Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta, derinde bekleyen ve kompakt savunma bloğuna karşı alışılmış ritmini bulmakta zorlandı. Beş korner kazanmasına ve Charles De Ketelaere üzerinden zaman zaman etkili görünmesine rağmen, Bergamo ekibi Juve'nin üçlü savunmasını aşmak için gereken keskinliği gösteremedi. Bu sonuç, Juventus'u Serie A tablosunda yukarı taşırken, takımın 1.15 Beklenen Gol (xG) değerini iyi değerlendirip sezonun ilk bölümünde istikrarsız kalan Atalanta'yı cezalandırmasını sağladı.

Kaleci ve savunma

Guglielmo Vicario - 8/10

Kale arasında güven veren bir görüntü çizen Vicario, büyük ölçüde rahat bir maç geçirse de kalesini gole kapatmak için dikkatini hiç kaybetmedi. 1 kritik kurtarış yaptı ve mükemmel pas dağılımıyla Juve'nin Atalanta baskısını kırmasına katkı sağladı. Pozisyon alışları, Kristensen'in uzak mesafe denemelerinin tehdidini etkili biçimde ortadan kaldırdı.

Jhon Lucumi - 8/10

Lucumi, savunma üçlüsünün solunda adeta bir kaya gibiydi. Maçı önsezisiyle öne çıkan bir performansla tamamladı ve Juventus'un takım halinde 7 araya girme yapmasına yardımcı oldu. Krstovic ile girdiği fiziksel mücadele dikkat çekiciydi; bire bir eşleşmelerini sürekli kazanarak konuk ekibin oyuna tutunmasını engelledi.

Pierre Kalulu - 7/10

Fransız oyuncudan son derece temiz bir performans geldi ve savunma hattına denge kattı. Kalulu takip oyununda çalışkandı ve gerektiğinde takımın önde savunma yapmasına yardımcı oldu. 31 uzaklaştırma yapan bir savunma biriminin parçasıydı ve böylece ceza sahasının Atalanta hücumcuları için girilmesi zor bir alan olarak kalmasını sağladı.

Gleison Bremer - 9/10

Kaptanın performansı devasa düzeydeydi. Sadece rakibine 0.765 xG veren bir savunmaya liderlik etmekle kalmadı, 77. dakikada en yükseğe çıkarak ikinci golü kafayla attı ve galibiyeti perçinledi. Hava toplarındaki hakimiyeti ve sahadaki liderliği, siyah-beyazlıların başarısının temelini oluşturdu.

Orta saha

Weston McKennie - 7/10

Çok yönlü bir rolde oynayan McKennie, orta alanda Ederson'a karşı ihtiyaç duyulan enerjiyi sağladı. 86. dakikada oyundan alınmadan önce geniş bir alanı kat etti ve savunma bloğu ile kontra atak çıkışları arasında bağlantı kurulmasına yardımcı oldu.

Douglas Luiz - 7/10

Brezilyalı oyuncu, Juventus adına oyunun temposunu belirleyen taktik metronom görevini üstlendi ve yüksek yüzdeyle pas yaparak oyunun akmasını sağladı. Savunma katkısı da en az bunun kadar etkileyiciydi; özellikle uzatma dakikalarında yaptığı temiz müdahaleyle Atalanta'nın geç bölüm baskısını kesti. Kanat beklerinin ileri çıkabilmesine imkan tanıyan istikrarı sağladı.

Mehmet Zeki Celik - 8/10

Celik kanatta etkiliydi ve 28. dakikada Conceicao'nun açılış golündeki kritik asisti yaptı. Ortaları sürekli tehlike yarattı ve Bellanova'nın bindirmelerine karşı savunma görevlerini de iyi yönetti.

Kenan Alajbegovic - 6/10

Genç oyuncu adına daha sakin bir maç oldu; devre arasında kenara gelmeden önce oyunda büyük bir etki yaratmakta zorlandı. Dar alanda bazı şık dokunuşlar gösterse de Spalletti ikinci yarıda daha fazla fiziksellik arayınca taktik gerekçelerle feda edilen isim oldu.

Hücum

Nicolas Gonzalez - 7/10

Gonzalez, hatlar arasındaki hareketliliğiyle sürekli tehdit oluşturdu. Skor katkısı yapamasa da varlığı Atalanta savunmacılarını pozisyonlarından çıkmaya zorladı ve başkaları için alan açtı. 73. dakikada yorucu bir performansın ardından oyundan alındı.

Francisco Conceicao - 8/10

İlk yarının maç kazandıran ismiydi; Conceicao, 28. dakikada Celik'in ortasını ağlara gönderirken müthiş bir içgüdü gösterdi. 22. dakikada daha önce sarı kart görmesine rağmen, direkt oyunu ve bitiriciliği Juve'nin kilidi açmak için ihtiyaç duyduğu şeydi.

Randal Kolo Muani - 7/10

Kolo Muani, hücumun odak noktası olarak akıllı bir santrfor performansı sergiledi. Geçiş oyunundaki bağlantı oyunu çok önemliydi ve 89. dakikada çıkmadan önce Atalanta'nın stoperleri Gatti ile Scalvini'yi yorulmadan rahatsız etti.

Yedekler ve teknik direktör

Pape Sarr - 6/10

Devre arasında Alajbegovic'in yerine oyuna girdi ve orta sahaya ekstra enerji kattı. Atalanta tempoyu artırmaya çalışırken merkezin daha sağlam kalmasına yardımcı oldu.

Edon Zhegrova - 7/10

Son derece etkili bir kısa süreli katkı verdi. 72. dakikada Conceicao'nun yerine girdikten sonra, sadece beş dakika sonra Bremer'in golünde nokta atışı bir ortayla asisti yaptı.

Teun Koopmeiners - 6/10

73. dakikada eski kulübüne karşı oyuna dahil oldu. Basit oynadı ve profesyonel maç yönetimiyle sonucun korunmasına yardımcı oldu.

Nick Woltemade - N/A

86. dakikada McKennie'nin yerine oyuna girdi. Maça etki edecek yeterli süre bulamadı, ancak uzatma dakikalarında bir faul aldırdı.

Lloyd Kelly - N/A

89. dakikada Kolo Muani'nin yerine girerek son anlar için savunma güvenliğine ekstra katkı sağladı.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti, Sarri'ye karşı taktik savaşı kazandı. Biraz daha derinde bekleyip kanatları kullanma kararı kusursuz işledi; özellikle Zhegrova hamlesi başta olmak üzere yaptığı oyuncu değişiklikleri, maçı bitirmek adına mükemmel zamanda geldi.