Gelecek sezon da Juventus forması giymesi beklenen Morata, büyük bir olasılıkla yine kiralık olarak takıma katılacak.

Serie A'da sezonu şampiyon Milan'ın 16 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlayan Juventus'ta gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları zaman kaybetmeden başlarken, Alvaro Morata'nın durumu da henüz netlik kazanmadı. Atletico Madrid'den satın alma opsiyonuyla kiralanan İspanyol golcünün gelecek sezon da Juventus'ta kalması bekleniyor.

Morata'nın kontratındaki 35 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılması ise şimdilik zor görünüyor. Atletico yönetimi bu bedelin daha altında bir ücretle oyuncuyu satmaya yanaşmasa da transferde farklı bir yolun hayata geçmesi bekleniyor.

Buna göre oyuncuyla kontratını 2024'e dek uzatacak olan Atletico, yıldız ismi Juve'ye bir yıl daha kiralayacak.

Barcelona'nın kapısından döndü

Juventus, Atletico Madrid'e Morata'yı bir yıl daha kiralamak için 10 milyon euro ödeyecek ve Morata İtalyan ekibinde kalacak. Real Madrid altyapısından yetişen deneyimli santrfor geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 48 karşılaşmada 12 gol atarken, yedi de asist yapmıştı. Morata Juventus'ta daha önce 2014-2016 yılları arasında da oynamıştı.

Real Madrid, Juventus ve Atletico Madrid'in yanı sıra Chelsea forması da giyen Morata Premier Lig'de ise beklenen başarıyı yakalayamamıştı. Devre arasında adı Barcelona ile de anılan ve Katalan ekibinin adeta kapısından dönen Morata'nın da kariyerini Juventus'ta sürdürmekten memnun olduğu bilinirken, gelecek sezon da takımda kalması bekleniyor.

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