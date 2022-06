İtalya'da geçen iki yılın ardından kulübü Atletico Madrid'e dönen İspanyol santrafor yeniden Ada'ya gidebilir.

Juventus'un Alvaro Morata'nın bonservisini almama kararı vermesiyle yaz başından bu yana oyuncuyla ilgilenen Arsenal'ın önü açıldı.

29 yaşındaki golcü iki sezondur kiralık olarak Juventus forması giyiyordu. Morata 2014-16 yılları arasında da İtalyan devinde oynamıştı.

2020/21 sezonunu 44 maçta 20 golle tamamlayan Morata, geçen sezon ise 48 maçta şans bulmasına rağmen 12 golde kaldı.

Juventus'tan veda mesajı

İtalyan kulüp, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Atletico Madrid'e dönen Morata'nın ayrılığını resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Alvaro Morata'nın Juventus'taki macerası sona erdi. İki yıldır kiralık olarak takımda yer alan İspanyol forvet ikinci kez Juventus'tan ayrılarak kulübüne döndü."

"Alvaro ile Juve arasında 2014'te başlayan birliktelik iki lig şampiyonluğu, iki İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası'nın yanı sıra 2015'te Berlin'deki Şampiyonlar Ligi finalini getirdi. 21 Haziran 2016'da yollarımız ilk kez ayrıldığında böyle güçlü bir bağın kopması düşünülemezdi."

Getty

"Alvaro dört yıl sonra Juventus'a döndüğünde artık geleceğini çizmeye hazırlanan bir genç değil, tecrübeli bir oyuncuydu."

"İlk sezonunda 20 gol attı, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleriyle koleksiyonuna iki madalya daha ekledi."

"Alvaro her maçta, her antrenmanda takıma katkı verebilmek için her şeyini ortaya koydu. Bu sezon attığı 12 golün sonuncusu unutulmazdı. 16 Mayıs'ta Allianz Stadyumu'nda Juventus formasıyla çıktığı son maçta Lazio ağlarını şık bir vuruşla havalandırdı."

"Bol şans Alvaro ve her şey için teşekkürler!"

Morata hangi takıma gidecek?

Luis Suarez'le yollarını ayıran, Antonio Griezmann için ise Barcelona'yla henüz anlaşma sağlayamayan Atletico, Morata'yı bu sezon kadroda tutmayı seçebilir.

Ancak deneyimli golcünün birçok talibi var. Bir dönem Chelsea forması da giyen Morata'nın tekrar Premier Lig'de boy göstermesi olası.

Öte yandan Juventus, Morata'nın yanı sıra kontratları biten Paulo Dybala ve Federico Bernardeschi'yle de yollarını ayırdı.