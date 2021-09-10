Juventus açıkladı: Cristiano Ronaldo neden Manchester City'ye değil Manchester United'a gitti?

Federico Cherubini, Kırmızı Şeytanlar'ın Ronaldo konusunda rakibinden daha uygun davranmasıyla Juventus'un köşeye sıkıştığını kabul ediyor.

Juventus Spor Koordinatörü Federico Cherubini, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer görüşmelerinde "geleneklere sahip bir kulüp" gibi davranmasıyla Cristiano Ronaldo'yu ezeli rakipleri Manchester City'nin elinden aldığını söylüyor.

Yaz transfer döneminin sonuna doğru, Portekizli yıldızın Torino'da kalmak istemediği ve Juventus'tan ayrılacağı haberleri gündemde yer aldı.

İlk başlarda Ronaldo'nun Manchester City'ye imza atacağı konuşulurken 36 yaşındaki yıldız süpriz bir kararla Mancheter United'ın yolunu tuttu.

Juventus Spor Koordinatörü Federico Cherubini ne söyledi?

Tuttosport'a konuşan Cherubini, bu sürprizin ardında Manchester City'nin Ronaldo için herhangi bir ücret ödemek istememesi olduğunu açıklıyor:

"Bu transferi gerçekleştirmek için doğru koşullar yoktu. Manchester United ise geleneği olan bir kulüp gibi farklı davrandı.

"Ronaldo'nun bizimle konuşma şekli göz önüne alındığında ayrılık vakti gelmişti. Bir oyuncuyu artık istemediği bir bağlamda kalmaya zorlayamazdık.

"Ronaldo'ya saygı duyuyoruz, ancak başkanımızla aynı görüşü paylaşıyorum - Juventus'un tarihi büyük şampiyonlar, antrenörler ve direktörler tarafından yazıldı."

Juventus, Ronaldo'nun yerini doldurabilir mi?

Cherubini, Ronaldo'nun şok ayrılığı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Udinese'ye karşı maçtan bir hafta önce, kalacağından emindik.

"İkiyüzlü olmak istemiyorum ve 28 Ağustos'ta bu durumu yönetmenin güzel olduğunu söyleyemem. Benzer bir durumu bir ay önce yaşasak herkes daha mutlu olurdu."

"Tek risk, Kean gibi bir oyuncunun o noktada müsait olmaması, tüm oyuncuların Ronaldo'nun kalıp kalmayacağını öğrenmek için 31 Ağustos'a kadar beklemesi."

"Ronaldo'nun yerini doldurmak imkansız."

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