Juventus'un ara transferde takımdan göndererek maaş yükünden kurtulmak istediği Aaron Ramsey; Crystal Palace, Newcastle United ve Burnley'den gelen teklifleri reddetmişti.

Il Bianconero'nun haberine göre; Juventus, takımda kalma ısrarını sürdürmesi halinde Galli oyuncuyu sezon sonuna kadar kadro dışında bırakacak.

Allegri biletini kesti

31 yaşındaki oyuncunun İtalyan kulübüyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak teknik direktör Massimilano Allegri'nin planlarında yer almayan Ramsey, bu sezon toplam beş maçta forma şansı bulabildi.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta oynayan Ramsey'nin adını Avrupa listesinden de çıkaracak. Ramsey'nin yerine listeye 22 yaşındaki sol bek Luca Pellegrini dahil edilecek.

Ramsey'nin bundan sonraki kararı ne olursa olsun bir daha Juventus formasıyla sahaya çıkması mümkün gözükmüyor.

Aralık ayında İngiliz basınında çıkan haberlerde; Ramsey'nin Juventus'la olan sözleşmesini feshetmek için 6 milyon sterlin talep ettiği yazılmıştı.

Bekleneni veremedi

2019'da Arsenal'dan bedelsiz transfer edilen Ramsey, haftalık 400 bin pound ile o dönemde dünyanın en fazla kazanan İngiliz oyuncusu olmuştu.

Fakat Juventus, Ramsey'ye ödediği bu astronomik maaşın karşılığını bir türlü alamadı. İtalyan ekibinde iki buçuk sezonda 70 maça çıkan Ramsey altı gol ve altı asist üretebildi.

Arsenal'deki son iki sezonunda sırasıyla 23 ve 14 gol katkısı yapan Ramsey, Juventus'ta bu istatistiklerin çok uzağında kaldı. 2019/20 sezonunda sadece beş gole katkı yapabilen tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise yedi gole katkıda bulundu.

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