Juventus'a sert uyarı: Süper Lig'e girerse Serie A'dan atılacak

Juventus, Avrupa Süper Ligi'ni yeniden hayata geçirmeye çalıştığı takdirde İtalyan futbolundan ihraç edilecek.

Serie A devi, Şampiyonlar Ligi'ne rakip olarak hayata geçirilmesi planlanan Süper Lig'in kurucu üyeleri arasındaydı.

Ancak proje, taraftarlardan ve federasyonlardan gelen tepkilerin ardından birçok takımın geri adım atmasıyla askıya alınmıştı.

Ne söylendi?

Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un projeden vazgeçmediği ve Süper Lig'i kurmayı yeniden deneyeceği yönünde haberler arka arkaya geliyor.

La Repubblica'ya konuşan İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, Juventus'a sert bir uyarı yaptı:

"O kontrat bir tasarı aşamasında. Eğer bu gerçeğe dönüşürse, Juventus, İtalya Ligi'nden çıkarılır."

İtalyan futbolunun bir numaralı ismi düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu kabul etse de çözümün Süper Lig olmadığı konusunda ısrarcı.

"Ortada gerçek bir ihtiyaç var, ama Süper Lig yanlış cevap."

"İtalya liginin kalitesini nasıl arttırabileceğimizi ve ligi farklı pazarlar için nasıl daha çekici hale getirebileceğimizi düşünmeliyiz. Örneğin şu anda Arap pazarından çok az gelir elde ediyoruz."

Süper Lig projesinde son durum

Geçen yıl yapılan ilk açıklamanın ardından somut bir adım atılmasa da, projenin hayata geçirilmesi hala ihtimaller dahilinde.

La Liga başkanı Javier Tebas; Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in Premier Lig takımlarını içermeyen yeni bir formül üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Tebas'a göre, tepkilerin ardından projeden desteğini çeken Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham ve Liverpool, Süper Lig'in yeni yapısında yer almayacak.

"Avrupa Birliği'nin bazı konuları çözmesini bekliyorlar, ama Avrupa'daki hükümetlerin bu konudaki tavrı belli."

"Başka bir proje üzerinde çalışıyorlar, ama bu da başarısız

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