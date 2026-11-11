Juventus'a Inzaghi gelirse: Kim onun için ideal olur, kimin takımdaki yeri tehlikeye girer?

Simone Inzaghi'nin geleceği yeniden İtalya'da olabilir. Olası adresler arasında Juventus da var. Ancak Juventus'un mevcut kadrosu, eski Inter ve Lazio teknik direktörünün taktik anlayışına yalnızca kısmen uyuyor.

Şu anda Suudi Arabistan'da Al-Hilal'i çalıştıran Inzaghi'nin sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Menajeri Federico Pastorello, geçen mayıs ayında Piacenzalı teknik adamın gelecekte Serie A'ya dönme ihtimalini dışlamamıştı: "Şimdi Al-Hilal'deki ikinci yılını mutlaka geçirmek istiyor. Ama er ya da geç İtalya'ya da dönecek." Menajer dün ise Inzaghi'nin 2027-28 sezonunda İtalya'ya döneceğine şimdiden karar verdiği yönünde giderek artan söylentileri yatıştırmak istedi: "Inzaghi'nin geleceğiyle ilgili hiçbir karar alınmadı."

JUVENTUS'UN AKLINDA INZAGHI VAR

Ancak İtalya'daki bazı büyük kulüplerin, özellikle de Napoli ve Juventus'un, gelecek planlarında Inzaghi'yi düşündüğü bir gerçek. Juventus cephesinde CEO Giovanni Carnevali'nin hedefi, sarsıcı bir değişikliğe gitmeden Luciano Spalletti'ye güvenmeyi sürdürmek ve sezon sonuna kadar onunla devam etmek. Ardından gelecek sezondan itibaren yeni bir planlama yapılacak; mümkünse Şampiyonlar Ligi bileti de alınmış olacak. Juventus'un geleceği için düşünülen teknik direktörler arasında Inzaghi, Carnevali'nin listesinin ilk sırasında yer alıyor; Antonio Conte'nin bile önünde.

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JUVENTUS'UN MEVCUT KADROSU INZAGHI'NİN 3-5-2'SİNE UYGUN MU?

Önümüzde henüz on ay olması ve ocak ayındaki transfer döneminde yaşanabilecekler bir yana, gelin mevcut Juventus kadrosunun kariyeri boyunca neredeyse her zaman 3-5-2'yi tercih eden, maç içinde zaman zaman 3-4-2-1'e dönen Inzaghi'nin taktik ve teknik taleplerine ne kadar uyacağını değerlendirelim.

SAVUNMA

Üçlü savunma Inzaghi için vazgeçilmez; kariyerini ve başarılarını bunun üzerine inşa etti. Juventus'ta ise bu açıdan sorun yok. Takımdaki bütün savunmacılar (Kalulu, Gatti, Lucumì, Bremer, Kelly, Cabal ve Rugani) üçlü savunmada oynamaya uygun. Hatta bazılarının, özellikle Bremer ve Gatti'nin, üçlü savunmaya dörtlüden daha yatkın olduğu söylenebilir.

ORTA SAHA

Merkez orta saha oyuncuları konusunda da sorun yaşanmaz. Çünkü savunmanın önündeki üçlüde (3-4-2-1'e geçilirse ikilide) Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Sarr ve McKennie rahatlıkla yer bulabilir. Elbette yine biraz kalite eksikliği olacaktır, ancak diziliş ve teknik direktör ne olursa olsun bu eksiklik sürecektir. Bu noktada, Inzaghi'nin Inter'inin kilit isimlerinden olan ve Inter'le sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Hakan Calhanoglu için Juventus'un da devreye girme ihtimaline dikkat etmek gerek.

KANATLAR

Sorunlar, gerek savunmada gerek hücumda kanat oyuncularına geldiğimizde başlıyor. Hem 3-5-2'de hem de 3-4-2-1'de fiziksel olarak güçlü, geniş alanları kat edebilen kanat beklerine ihtiyaç var. Celik ve Cambiaso'yu, hatta bek olarak Kalulu ve Cabal'ı bu rolde görmekte zorlanıyoruz. Juventus'un çok sayıdaki hücum kanadı oyuncusu Yildiz, Alajbegovic, Conceicao, Boga, Nico Gonzalez ve Zhegrova'ya gelince, onların da tabiri caizse "meslek değiştirmesi"; 3-5-2'de ikinci forvet, 3-4-2-1'de ise forvet arkası olarak oynaması gerekecek. Diğer seçenek ise Inzaghi'nin elindeki oyunculara uyum sağlamak için alışılmış oyun anlayışını değiştirmesi.

HÜCUM

Son olarak, forvetler açısından taktiksel bir sorun yok. Kolo Muani, Woltemade (hazirana kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralık), Ekhator ve Milik'in tamamı taktiksel açıdan Inzaghi'nin sistemine uygun. Sorun, onların maçlara etki etme ve özellikle gol atma becerisi olmaya devam edecek. Inzaghi'yle de Spalletti'yle de sorun hep aynı: gol ve gol atabilmek. Dizilişten bağımsız olarak.