Juventus’a Gatti, Cambiaso ve Zhegrova’nın satışlarından 50 milyonluk kaynak. Hücum hattında da bir takas var

Serie A’da yedinci sırada bulunan ve attığı 15 golle ligin hücum sıralamasında 13. olan Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyorsa acilen bir şeyleri değiştirmeli.

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Yönetici Giovanni Carnevali ve Luciano Spalletti, sakat oyuncuların dönüşüne ve ocak ayı transfer dönemine güveniyor. Rotasyonu genişletmenin ve Juventus'a, özellikle gol yollarında, yeni bir güç kazandırmanın ilk adımı sakatların takıma dönmesi olacak. Millî aranın ardından Juventus, Francisco Conceicao ve Nico Gonzalez'e yeniden kavuşacak. Spalletti'nin planlarına göre Gonzalez, bundan böyle hücum kanadından çok santrfor veya ikinci forvet olarak oynayacak. Ardından aralık ayında Kenan Yildiz'in de dönmesi bekleniyor. Böylece hücum hattı tamamlanacak ve Spalletti, Juventus kadrosunun sahip olduğu tüm hücum gücünden yararlanabilecek. Orta sahada ise Manuel Locatelli ve Khephren Thuram'ı yeniden sahada görmek için yeni yılın ilk aylarını beklemek gerekecek.

OCAK AYI TRANSFER DÖNEMİ

Sakat oyuncuların dönüşünün yanı sıra sezonun gidişatını değiştirmeye çalışmanın diğer anahtarı transferler olacak. Bu doğrultuda Carnevali ve Massara, sermaye artırımından gelecek kaynağın yanı sıra takaslar ve satışlar yoluyla da hamle yapmayı düşünmek zorunda. 250 milyonluk sermaye artırımının yaklaşık 100 milyonu transferlere ayrılacak. Ancak bu tutar ocak ayı ve gelecek yaz arasında kullanılacağı için ocakta bunun çok büyük bir bölümünü harcamamak gerekiyor. Dolayısıyla Juventus'un kış transfer dönemindeki belirleyici hamleleri takaslar ve oyuncu satışlarıyla gelebilir.

DAVID-SORLOTH TAKASI

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Takaslar konusunda Juventus ve Atletico Madrid, Jonathan David'in geleceğine ilişkin görüşmelere yeniden başladı. Juventus'un Atletico Madrid'e 15 milyonluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı David'in yanı sıra görüşmelerde, Juventus'un gelecek yazdan itibaren ilgilendiği Alexander Sorloth da yer alıyor. David'in Madrid'deki iyi performansı, bu operasyonu daha ocak ayında hızlandırabilir. Böyle bir hamleye Norveçli oyuncu da dahil olacak ve Torino'ya gidecek.

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AYRILABİLECEK ÜÇ İSİMDEN İLKİ: GATTI

Takımdan ayrılması gündemde olan üç oyuncu, şu anda ocak ayında Torino'dan gitmeye en yakın isimler arasında. Bunlar Federico Gatti, Andrea Cambiaso ve Edon Zhegrova. Gatti son maçlarda daha fazla süre buldu ancak Avrupa Ligi'nde AZ karşısında sergilediği iyi performansın ardından içindekileri dile getirdi: "En iyi performansımı göstermek için düzenli oynamam gerekiyor." Premier Lig'de kulüpler, özellikle Aston Villa ve Tottenham, 1998 doğumlu oyuncuyu izlemeyi sürdürüyor. Son maçlarda daha fazla süre bulsa da Gatti, özellikleri bakımından Spalletti'nin tercih ettiği savunmacılar arasında yer almıyor. Juventus, sözleşmesi 2030'da bitecek Gatti'nin olası satışından en az 15 milyon euro elde etmeyi umuyor.

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CAMBIASO

Cambiaso da ayrılabilecek oyuncular listesinde: Sakatlıklar, hatalar ve performans düşüşleriyle geçen iki zorlu sezonun ardından piyasa değeri keskin biçimde geriledi. Yine de Juventus, sözleşmesi 2029'da bitecek 2000 doğumlu kanat oyuncusu için 20 milyon euro elde etmeyi hedefliyor. Cambiaso'ya İspanya'dan ve Milan'dan ilgi var. Onun yerine Bologna'dan Juan Miranda, Continassa'ya gelebilir.

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VE ZHEGROVA

Son olarak Zhegrova'ya gelelim. UEFA listesinde yer almayan ve Spalletti'nin lig maçlarında yalnızca son bölümlerde süre verdiği Kosovalı oyuncunun sezon başlangıcı, Sassuolo karşısında attığı ancak sonuç getirmeyen iki golün kısa süreli parıltısı ve kulübede geçirdiği birçok maçla şekillendi. Geçen yaz olduğu gibi ocak ayında da transfer listesine konulacak. Kolo Muani'nin artık sağ kanada kayması ve Nico, Conceicao ile Yildiz'in dönmesiyle eski Lille oyuncusuna Juventus'ta yer kalmamak üzere. Juventus, sözleşmesi 2030'da bitecek 1999 doğumlu Zhegrova'ya 15 milyon değer biçiyor. Bu üç satış Juventus'un planladığı gibi gerçekleşirse Carnevali kasaya 50 milyon koyabilir.