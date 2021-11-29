Juventus'a büyük ceza kapıda: Küme düşürülmesi ve şampiyonluğunun silinmesi gündemde

İtalya Tüketici Haklarını Koruma Derneği CODACONS'un başkanı, devam eden soruşturma kapsamında Juventus'un Serie B'ye düşürülebileceğini ve son şampiyonluğunun elinden alınabileceğini öne sürdü.

İtalya Olimpiyat Komitesi ile güçlü bağları bulunan CODACONS'un başkanı Marco Donzelli, Juventus'un mali işlemlerde yaptığı usulsüzlüklerle ilgili bir açıklama yaptı.

Juventus'un yakın geçmişte yapılan hesap usulsüzlükleri sayesinde haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

Geçen hafta kulübün Torino ve Milano'daki ofislerine baskın düzenleyen polis, soruşturmada kullanılmak üzere ilgili evrak ve dökümanlara el koymuştu.

Juventus'un ofislerine polis baskını: Miralem Pjanic transferinde usulsüzlük mü yapıldı?



Donzelli ne söyledi?

Tutto Mercato'ya konuşan Donzelli, Juventus'un büyük yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti.

"Juventus, kazandığı son şampiyonluğa gölge düşürecek, oldukça ciddi suçlamalarla karşı karşıya."

"Juventus mali işlemlerle yasal olmayan yollardan haksız bir avantaj elde ettiyse, bu durum kazandıkları son şampiyonluğu geçersiz kılabilir. Bu senaryoda federasyonun devreye girip suçluları cezalandırması gerekecek."

"Bireysel cezaların yanında kulüp de ceza alacak. Federal savcıya suç duyurusunda bulunup, Juventus'un Serie B'ye düşürülmesini ve illegal işlemlerin gölgesinde kalan son şampiyonluğun iptal edilmesini talep edeceğiz."

Söz konusu şampiyonluk, Juventus'un 2019/20 sezonunda elde ettiği Serie A şampiyonluğu. 2012-2020 yılları arasında dokuz yıl zirveye ambargo koyan Juventus, geçen sezon tahtını Inter'e kaptırmıştı.

Ronaldo ve Pjanic transferleri inceleniyor

Soruşturma kapsamında incelenen transferler arasında, 2018'deki Cristiano Ronaldo transferi ve Miralem Pjanic'in Juventus'tan Barcelona'ya geçtiği transfer de yer alıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, toplam 42 transfer usulsüzlük şüphesiyle inceleme altında.

Aralarında başkan Andrea Agnelli ve başkan yardımcısı Pavel Nedved'in de bulunduğu altı yöneticiye suçlamalar yöneltildi.

Calciopoli'nin hatırası hala taze

İtalyan futbol tarihinin en büyük şike soruşturması olan Calciopoli skandalı, 2006 yılında patlak vermişti.

Şike yaptığı kanıtlanan takımlardan Juventus en ağır cezayı almış, siyah beyazlı ekip Serie B'ye düşürülmüş ve 2004/05 yılında kazandıkları Serie A şampiyonluğu geçersiz sayılmıştı.