Juventus, 35 yaşındaki Graziano Pelle ile ilgileniyor
Serie A'da kötü günler geçiren Juventus, ara transfer dönemi için rotayı Çin'e kırdı.
Goal'ün edindiği bilgilere göre İtalyan devi, kariyerini Çin ekiplerinden Shandong Luneng'de sürdüren ve sözleşmesinin sonuna gelen Graziano Pelle'yi kadrosuna katmayı düşünüyor. Hücum rotasyonuna alternatif arayan Juventus, Pelle transferiyle gol yollarına takviye yapmayı hedefliyor.
Öte yandan Graziano Pelle, Serie A'nın diğer güçlü ekipleri Milan ve Inter'e de önerildi. Premier Lig ekiplerinden West Ham United da oyuncunun durumunu takip ediyor. 4 yıldır Shandong Luneng forması giyen Pelle, geçmişte Lecce, Cesena, Crotone, AZ Alkmaar, Parma, Sampdoria, Feyenoord ve Southampton formaları giymişti.
Graziano Pelle, Shandong Luneng formasıyla bugüne kadar çıktığı 131 maçta 59 gol kaydetti.