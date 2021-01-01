Juventus, 35 yaşındaki Graziano Pelle ile ilgileniyor

Juventus, kariyerini Çin'de sürdüren 35 yaşındaki İtalyan golcü Graziano Pelle ile ilgileniyor.

'da kötü günler geçiren , ara transfer dönemi için rotayı Çin'e kırdı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre İtalyan devi, kariyerini Çin ekiplerinden Shandong Luneng'de sürdüren ve sözleşmesinin sonuna gelen Graziano Pelle'yi kadrosuna katmayı düşünüyor. Hücum rotasyonuna alternatif arayan Juventus, Pelle transferiyle gol yollarına takviye yapmayı hedefliyor.

Öte yandan Graziano Pelle, Serie A'nın diğer güçlü ekipleri ve 'e de önerildi. Premier Lig ekiplerinden da oyuncunun durumunu takip ediyor. 4 yıldır Shandong Luneng forması giyen Pelle, geçmişte Lecce, Cesena, Crotone, AZ Alkmaar, , , ve formaları giymişti.

Daha fazla takım

Graziano Pelle, Shandong Luneng formasıyla bugüne kadar çıktığı 131 maçta 59 gol kaydetti.