Juventus 3-0 Crotone | Sahne Ronaldo'nun

İtalya Serie A'da Juventus evinde Crotone'yi 3-0 mağlup etti. İki gole imza atan Ronaldo üst üste 14. sezon 25 gol barajına ulaştı

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Juventus sahasında Crotone'yi konuk etti. Merih Demiral'ın ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada ev sahibi ekip rakip savunmanın kilidini 38. dakikada açabildi. Cristiano Ronaldo'nun 38 ve 45. dakikalarda kafayla attığı golerle Juventus soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci 45 dakikada ise, dakikalar 66'yı gösterdiğinde sahneye bu kez Weston McKennie çıktı. ABDli oyuncunun attığı golle skor 3-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Öte yandan bu maçta iki kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo üst üste 14. sezon 25 gol barajına ulaştı.

Bu skorun ardından Juventus bir maç eksiğiyle 45 puan toplayarak 3. sırada yer aldı. Ligin dibinde yer alan Crotone'nin puanı ise 12...

İtalya Serie A'da gelecek hafta Juventus deplasmanda Hellas Verona'ya konuk olacak. Crotone ise evinde Cagliari ile karşılaşacak.