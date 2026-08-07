Juventus, Igor Tudor'un sözleşme uzatması imzalamasından kısa süre sonra ekim ayında görevden alınmasına sahne olan kaotik sezonun ardından takımı toparlayan Luciano Spalletti yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. 6. sırada tamamlanan sezon, Juventus'un bu yıl Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği anlamına geliyor ve kulüp, Spalletti'nin görevdeki ilk tam sezonunda Serie A'nın zirvesine dönmeyi hedefleyecek. GOAL, Allianz Stadyumu'ndan Juventus bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Juventus'un 2026/27 sezonundaki tam Serie A fikstürü

Tarih ve saat Karşılaşma Stat Organizasyon Biletler 23 Ağu 2026 Frosinone - Juventus Stadio Benito Stirpe (Deplasman) Serie A Biletler 30 Ağu 2026 Juventus - Parma Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 6 Eyl 2026 Juventus - Milan Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 12-13 Eyl 2026 Sassuolo - Juventus Mapei Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 20 Eyl 2026 Juventus - Atalanta Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 11 Eki 2026 Cagliari - Juventus Unipol Domus (Deplasman) Serie A Biletler 18 Eki 2026 Juventus - Lazio Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 25 Eki 2026 Lecce - Juventus Stadio Via del Mare (Deplasman) Serie A Biletler Çar 28 Eki 2026 Genoa - Juventus Stadio Luigi Ferraris (Deplasman) Serie A Biletler 1 Kas 2026 Juventus - Napoli Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 8 Kas 2026 Fiorentina - Juventus Stadio Artemio Franchi (Deplasman) Serie A Biletler 22 Kas 2026 Juventus - Venezia Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 29 Kas 2026 Como - Juventus Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman) Serie A Biletler 6 Ara 2026 Juventus - Udinese Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 13 Ara 2026 Juventus - Monza Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 20 Ara 2026 Roma - Juventus Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Biletler 3 Oca 2027 Bologna - Juventus Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman) Serie A Biletler Çar 6 Oca 2027 Juventus - Torino (Derby della Mole) Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 9-10 Oca 2027 Inter - Juventus (Derby d'Italia, 1. maç) San Siro (Deplasman) Serie A Biletler 16-17 Oca 2027 Juventus - Genoa Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 23-24 Oca 2027 Juventus - Cagliari Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 30-31 Oca 2027 Milan - Juventus San Siro (Deplasman) Serie A Biletler 6-7 Şub 2027 Juventus - Sassuolo Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 13-14 Şub 2027 Napoli - Juventus Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman) Serie A Biletler 20-21 Şub 2027 Juventus - Bologna Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 27-28 Şub 2027 Monza - Juventus U-Power Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 6-7 Mar 2027 Juventus - Roma Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 13-14 Mar 2027 Lazio - Juventus Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Biletler 20-21 Mar 2027 Juventus - Como Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 3-4 Nis 2027 Torino - Juventus (Derby della Mole) Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman) Serie A Biletler 10-11 Nis 2027 Juventus - Lecce Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 17-18 Nis 2027 Venezia - Juventus Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman) Serie A Biletler 24-25 Nis 2027 Juventus - Fiorentina Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 1-2 May 2027 Atalanta - Juventus Gewiss Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 8-9 May 2027 Udinese - Juventus Bluenergy Stadium (Deplasman) Serie A Biletler 15-16 May 2027 Juventus - Inter (Derby d'Italia, 2. maç) Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler 22-23 May 2027 Parma - Juventus Stadio Ennio Tardini (Deplasman) Serie A Biletler 29-30 May 2027 Juventus - Frosinone Allianz Stadyumu (İç saha) Serie A Biletler

Juventus bileti nasıl alınır?

Biletler aşamalar halinde satışa çıkar: ilk erişim J1897 Üyeleri'ne verilir, ardından Black & White & Stadium Üyeleri gelir, yaklaşık iki hafta sonra da genel satış başlar.

Talep en çok Derby d'Italia (Inter'e karşı) ve Derby della Mole (Torino'ya karşı) maçlarında olur; bu karşılaşmalar resmî kanallar üzerinden çoğu zaman hızla tükenir.

Resmî biletler tükendiyse, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, Allianz Stadyumu'nda yer bulmak için güvenilir bir yoldur; stattaki her bölüm için bilet bulunabilir.

Juventus biletleri ne kadar?

Kale arkası koltuklar: kulüp üzerinden doğrudan yaklaşık 35 €'dan başlar.

Doğu veya Batı tribününün orta bölümleri: yaklaşık 90 €.

Talebin yüksek olduğu karşılaşmalar (Torino Derbisi, Avrupa Ligi maçları): 50 €'dan başlar.

StubHub üzerinden ikincil piyasa: taleple birlikte değişmek üzere 34 €'dan başlar.

Daha premium bir deneyim için VIP ve hospitality paketleri de mevcut; fiyatlar sunulan ayrıcalıklara ve koltuk konumuna göre değişiyor.

2026/27'de Juventus'tan ne beklenmeli?

Juventus, çalkantılı bir 2025/26 sezonu geçirdi: Igor Tudor, Haziran 2025'te iki yıllık yeni sözleşme imzalamasına rağmen takım altıncı sıradayken ekim ayının sonlarında görevden alındı; yerine kısa süreliğine geçici teknik direktör Massimo Brambilla geldi, ardından Luciano Spalletti kalıcı olarak göreve getirildi. Spalletti sonuçları toparladı ancak sezon sonunda Juventus'u altıncı sıranın üzerine taşıyamadı; takım Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı ve bu sezon Avrupa Ligi'yle yetindi.

Görevdeki ilk tam sezonuna giren Spalletti, geçen sezon kulübün en golcü oyuncusu olan Kenan Yildiz'in yanı sıra Weston McKennie, Teun Koopmeiners ve Jonathan David'i de barındırmayı sürdüren kadroyla yeniden ivme yakalamaya çalışacak. Fikstürde dikkat çeken bir simetri var; Juventus sezonu yeni yükselen Frosinone'a karşı açıp yine onun karşısında kapatıyor. 16. haftadan itibaren gelen zorlu bölümde ise Roma, Bologna, şehir rakibi Torino ve Derby d'Italia'daki rakibi Inter art arda yer alıyor.

Allianz Stadyumu'nun tarihi

Allianz Stadyumu (Juventus Stadyumu), Torino'nun Vallette bölgesinde bulunan, kulübün eski evi Stadio Delle Alpi'nin yerine inşa edilen ve 2011'de açılan tamamı koltuklu bir stattır. 41.689 kapasitesiyle İtalya'nın en büyük altıncı futbol stadyumudur.

Stat, Juventus'un normal maçlarının ötesinde 2014 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne (Sevilla - Benfica), 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nden iki maça ve 2022 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne (Barcelona - Lyon) da ev sahipliği yaptı.