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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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Juventus 2026/27 biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, fikstür ve daha fazlası

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Serie A
Juventus

Juventus'un 2026/27 Serie A sezonundaki maçları için biletleri tam olarak nasıl alabilirsiniz?

Juventus, Igor Tudor'un sözleşme uzatması imzalamasından kısa süre sonra ekim ayında görevden alınmasına sahne olan kaotik sezonun ardından takımı toparlayan Luciano Spalletti yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. 6. sırada tamamlanan sezon, Juventus'un bu yıl Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği anlamına geliyor ve kulüp, Spalletti'nin görevdeki ilk tam sezonunda Serie A'nın zirvesine dönmeyi hedefleyecek. GOAL, Allianz Stadyumu'ndan Juventus bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi derledi.

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Juventus'un 2026/27 sezonundaki tam Serie A fikstürü

Tarih ve saatKarşılaşmaStatOrganizasyonBiletler
23 Ağu 2026Frosinone - JuventusStadio Benito Stirpe (Deplasman)Serie ABiletler
30 Ağu 2026Juventus - ParmaAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
6 Eyl 2026Juventus - MilanAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
12-13 Eyl 2026Sassuolo - JuventusMapei Stadium (Deplasman)Serie ABiletler
20 Eyl 2026Juventus - AtalantaAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
11 Eki 2026Cagliari - JuventusUnipol Domus (Deplasman)Serie ABiletler
18 Eki 2026Juventus - LazioAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
25 Eki 2026Lecce - JuventusStadio Via del Mare (Deplasman)Serie ABiletler
Çar 28 Eki 2026Genoa - JuventusStadio Luigi Ferraris (Deplasman)Serie ABiletler
1 Kas 2026Juventus - NapoliAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
8 Kas 2026Fiorentina - JuventusStadio Artemio Franchi (Deplasman)Serie ABiletler
22 Kas 2026Juventus - VeneziaAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
29 Kas 2026Como - JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman)Serie ABiletler
6 Ara 2026Juventus - UdineseAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
13 Ara 2026Juventus - MonzaAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
20 Ara 2026Roma - JuventusStadio Olimpico (Deplasman)Serie ABiletler
3 Oca 2027Bologna - JuventusStadio Renato Dall'Ara (Deplasman)Serie ABiletler
Çar 6 Oca 2027Juventus - Torino (Derby della Mole)Allianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
9-10 Oca 2027Inter - Juventus (Derby d'Italia, 1. maç)San Siro (Deplasman)Serie ABiletler
16-17 Oca 2027Juventus - GenoaAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
23-24 Oca 2027Juventus - CagliariAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
30-31 Oca 2027Milan - JuventusSan Siro (Deplasman)Serie ABiletler
6-7 Şub 2027Juventus - SassuoloAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
13-14 Şub 2027Napoli - JuventusStadio Diego Armando Maradona (Deplasman)Serie ABiletler
20-21 Şub 2027Juventus - BolognaAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
27-28 Şub 2027Monza - JuventusU-Power Stadium (Deplasman)Serie ABiletler
6-7 Mar 2027Juventus - RomaAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
13-14 Mar 2027Lazio - JuventusStadio Olimpico (Deplasman)Serie ABiletler
20-21 Mar 2027Juventus - ComoAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
3-4 Nis 2027Torino - Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman)Serie ABiletler
10-11 Nis 2027Juventus - LecceAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
17-18 Nis 2027Venezia - JuventusStadio Pier Luigi Penzo (Deplasman)Serie ABiletler
24-25 Nis 2027Juventus - FiorentinaAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
1-2 May 2027Atalanta - JuventusGewiss Stadium (Deplasman)Serie ABiletler
8-9 May 2027Udinese - JuventusBluenergy Stadium (Deplasman)Serie ABiletler
15-16 May 2027Juventus - Inter (Derby d'Italia, 2. maç)Allianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler
22-23 May 2027Parma - JuventusStadio Ennio Tardini (Deplasman)Serie ABiletler
29-30 May 2027Juventus - FrosinoneAllianz Stadyumu (İç saha)Serie ABiletler

Juventus bileti nasıl alınır?

  • Biletler aşamalar halinde satışa çıkar: ilk erişim J1897 Üyeleri'ne verilir, ardından Black & White & Stadium Üyeleri gelir, yaklaşık iki hafta sonra da genel satış başlar.
  • Talep en çok Derby d'Italia (Inter'e karşı) ve Derby della Mole (Torino'ya karşı) maçlarında olur; bu karşılaşmalar resmî kanallar üzerinden çoğu zaman hızla tükenir.
  • Resmî biletler tükendiyse, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, Allianz Stadyumu'nda yer bulmak için güvenilir bir yoldur; stattaki her bölüm için bilet bulunabilir.

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Juventus biletleri ne kadar?

  • Kale arkası koltuklar: kulüp üzerinden doğrudan yaklaşık 35 €'dan başlar.
  • Doğu veya Batı tribününün orta bölümleri: yaklaşık 90 €.
  • Talebin yüksek olduğu karşılaşmalar (Torino Derbisi, Avrupa Ligi maçları): 50 €'dan başlar.
  • StubHub üzerinden ikincil piyasa: taleple birlikte değişmek üzere 34 €'dan başlar.

Daha premium bir deneyim için VIP ve hospitality paketleri de mevcut; fiyatlar sunulan ayrıcalıklara ve koltuk konumuna göre değişiyor.

Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter crest
Inter
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2026/27'de Juventus'tan ne beklenmeli?

Juventus, çalkantılı bir 2025/26 sezonu geçirdi: Igor Tudor, Haziran 2025'te iki yıllık yeni sözleşme imzalamasına rağmen takım altıncı sıradayken ekim ayının sonlarında görevden alındı; yerine kısa süreliğine geçici teknik direktör Massimo Brambilla geldi, ardından Luciano Spalletti kalıcı olarak göreve getirildi. Spalletti sonuçları toparladı ancak sezon sonunda Juventus'u altıncı sıranın üzerine taşıyamadı; takım Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı ve bu sezon Avrupa Ligi'yle yetindi.

Görevdeki ilk tam sezonuna giren Spalletti, geçen sezon kulübün en golcü oyuncusu olan Kenan Yildiz'in yanı sıra Weston McKennie, Teun Koopmeiners ve Jonathan David'i de barındırmayı sürdüren kadroyla yeniden ivme yakalamaya çalışacak. Fikstürde dikkat çeken bir simetri var; Juventus sezonu yeni yükselen Frosinone'a karşı açıp yine onun karşısında kapatıyor. 16. haftadan itibaren gelen zorlu bölümde ise Roma, Bologna, şehir rakibi Torino ve Derby d'Italia'daki rakibi Inter art arda yer alıyor.

Allianz Stadyumu'nun tarihi

Allianz Stadyumu (Juventus Stadyumu), Torino'nun Vallette bölgesinde bulunan, kulübün eski evi Stadio Delle Alpi'nin yerine inşa edilen ve 2011'de açılan tamamı koltuklu bir stattır. 41.689 kapasitesiyle İtalya'nın en büyük altıncı futbol stadyumudur.

Stat, Juventus'un normal maçlarının ötesinde 2014 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne (Sevilla - Benfica), 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nden iki maça ve 2022 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne (Barcelona - Lyon) da ev sahipliği yaptı.

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