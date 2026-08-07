Juventus, Igor Tudor'un sözleşme uzatması imzalamasından kısa süre sonra ekim ayında görevden alınmasına sahne olan kaotik sezonun ardından takımı toparlayan Luciano Spalletti yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. 6. sırada tamamlanan sezon, Juventus'un bu yıl Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği anlamına geliyor ve kulüp, Spalletti'nin görevdeki ilk tam sezonunda Serie A'nın zirvesine dönmeyi hedefleyecek. GOAL, Allianz Stadyumu'ndan Juventus bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi derledi.
Juventus'un 2026/27 sezonundaki tam Serie A fikstürü
|Tarih ve saat
|Karşılaşma
|Stat
|Organizasyon
|Biletler
|23 Ağu 2026
|Frosinone - Juventus
|Stadio Benito Stirpe (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|30 Ağu 2026
|Juventus - Parma
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|6 Eyl 2026
|Juventus - Milan
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|12-13 Eyl 2026
|Sassuolo - Juventus
|Mapei Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|20 Eyl 2026
|Juventus - Atalanta
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|11 Eki 2026
|Cagliari - Juventus
|Unipol Domus (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|18 Eki 2026
|Juventus - Lazio
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|25 Eki 2026
|Lecce - Juventus
|Stadio Via del Mare (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|Çar 28 Eki 2026
|Genoa - Juventus
|Stadio Luigi Ferraris (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|1 Kas 2026
|Juventus - Napoli
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|8 Kas 2026
|Fiorentina - Juventus
|Stadio Artemio Franchi (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|22 Kas 2026
|Juventus - Venezia
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|29 Kas 2026
|Como - Juventus
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|6 Ara 2026
|Juventus - Udinese
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|13 Ara 2026
|Juventus - Monza
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|20 Ara 2026
|Roma - Juventus
|Stadio Olimpico (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|3 Oca 2027
|Bologna - Juventus
|Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|Çar 6 Oca 2027
|Juventus - Torino (Derby della Mole)
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|9-10 Oca 2027
|Inter - Juventus (Derby d'Italia, 1. maç)
|San Siro (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|16-17 Oca 2027
|Juventus - Genoa
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|23-24 Oca 2027
|Juventus - Cagliari
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|30-31 Oca 2027
|Milan - Juventus
|San Siro (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|6-7 Şub 2027
|Juventus - Sassuolo
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|13-14 Şub 2027
|Napoli - Juventus
|Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|20-21 Şub 2027
|Juventus - Bologna
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|27-28 Şub 2027
|Monza - Juventus
|U-Power Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|6-7 Mar 2027
|Juventus - Roma
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|13-14 Mar 2027
|Lazio - Juventus
|Stadio Olimpico (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|20-21 Mar 2027
|Juventus - Como
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|3-4 Nis 2027
|Torino - Juventus (Derby della Mole)
|Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|10-11 Nis 2027
|Juventus - Lecce
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|17-18 Nis 2027
|Venezia - Juventus
|Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|24-25 Nis 2027
|Juventus - Fiorentina
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|1-2 May 2027
|Atalanta - Juventus
|Gewiss Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|8-9 May 2027
|Udinese - Juventus
|Bluenergy Stadium (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|15-16 May 2027
|Juventus - Inter (Derby d'Italia, 2. maç)
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
|22-23 May 2027
|Parma - Juventus
|Stadio Ennio Tardini (Deplasman)
|Serie A
|Biletler
|29-30 May 2027
|Juventus - Frosinone
|Allianz Stadyumu (İç saha)
|Serie A
|Biletler
Juventus bileti nasıl alınır?
- Biletler aşamalar halinde satışa çıkar: ilk erişim J1897 Üyeleri'ne verilir, ardından Black & White & Stadium Üyeleri gelir, yaklaşık iki hafta sonra da genel satış başlar.
- Talep en çok Derby d'Italia (Inter'e karşı) ve Derby della Mole (Torino'ya karşı) maçlarında olur; bu karşılaşmalar resmî kanallar üzerinden çoğu zaman hızla tükenir.
- Resmî biletler tükendiyse, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, Allianz Stadyumu'nda yer bulmak için güvenilir bir yoldur; stattaki her bölüm için bilet bulunabilir.
Juventus biletleri ne kadar?
- Kale arkası koltuklar: kulüp üzerinden doğrudan yaklaşık 35 €'dan başlar.
- Doğu veya Batı tribününün orta bölümleri: yaklaşık 90 €.
- Talebin yüksek olduğu karşılaşmalar (Torino Derbisi, Avrupa Ligi maçları): 50 €'dan başlar.
- StubHub üzerinden ikincil piyasa: taleple birlikte değişmek üzere 34 €'dan başlar.
Daha premium bir deneyim için VIP ve hospitality paketleri de mevcut; fiyatlar sunulan ayrıcalıklara ve koltuk konumuna göre değişiyor.
2026/27'de Juventus'tan ne beklenmeli?
Juventus, çalkantılı bir 2025/26 sezonu geçirdi: Igor Tudor, Haziran 2025'te iki yıllık yeni sözleşme imzalamasına rağmen takım altıncı sıradayken ekim ayının sonlarında görevden alındı; yerine kısa süreliğine geçici teknik direktör Massimo Brambilla geldi, ardından Luciano Spalletti kalıcı olarak göreve getirildi. Spalletti sonuçları toparladı ancak sezon sonunda Juventus'u altıncı sıranın üzerine taşıyamadı; takım Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı ve bu sezon Avrupa Ligi'yle yetindi.
Görevdeki ilk tam sezonuna giren Spalletti, geçen sezon kulübün en golcü oyuncusu olan Kenan Yildiz'in yanı sıra Weston McKennie, Teun Koopmeiners ve Jonathan David'i de barındırmayı sürdüren kadroyla yeniden ivme yakalamaya çalışacak. Fikstürde dikkat çeken bir simetri var; Juventus sezonu yeni yükselen Frosinone'a karşı açıp yine onun karşısında kapatıyor. 16. haftadan itibaren gelen zorlu bölümde ise Roma, Bologna, şehir rakibi Torino ve Derby d'Italia'daki rakibi Inter art arda yer alıyor.
Allianz Stadyumu'nun tarihi
Allianz Stadyumu (Juventus Stadyumu), Torino'nun Vallette bölgesinde bulunan, kulübün eski evi Stadio Delle Alpi'nin yerine inşa edilen ve 2011'de açılan tamamı koltuklu bir stattır. 41.689 kapasitesiyle İtalya'nın en büyük altıncı futbol stadyumudur.
Stat, Juventus'un normal maçlarının ötesinde 2014 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne (Sevilla - Benfica), 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nden iki maça ve 2022 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne (Barcelona - Lyon) da ev sahipliği yaptı.