Juventus 2-0 Roma | Juve'den aynı tarife

Son iki maçını 2-0'la kazanan Juventus, zorlu Roma karşılaşmasını da aynı skorla geçti.

Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Roma'yı konuk etti.

Inter yenilgisinden sonra oynadığı iki maçta da rakiplerini 2-0'la geçen Juventus, Roma karşısında da aynı skoru yakaladı.

Perdeyi 13. dakikada Cristiano Ronaldo açtı. Roma'nın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Roger, 69. dakikada kendi kalesine yolladığı topla Juventus'u rahatlattı, kendi takımının umutlarını azalttı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Milli oyuncu Merih Demiral, yedek başladığı maçın 86. dakikasında Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Juventus bu sonuçla 42 puana yükseldi ve 40 puanlı Roma'yı geride bıraktı.

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta son sıradaki Crotone ile kaşılaşacak. Roma ise Udinese'yi konuk edecek.