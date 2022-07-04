Juventus, 17 yaşındaki Kenan Yıldız'ı transfer etmeye hazırlanıyor

İtalyan ekibi, Barcelona'nın da takip ettiği genç oyuncuyu renklerine bağlayacak.

GOAL'ün edindiği bilgilere göre, Juventus, Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen Kenan Yıldız'ı ücretsiz olarak kadroya katmaya hazırlanıyor.

Birçok takımın takip ettiği Kenan Yıldız, Juventus'tan gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.

17 yaşındaki oyuncu, İtalyan devinin U19 kadrosuna katılacak ancak Serie C'de mücadele veren U23 ekibine de dahil olma olasılığı var.

Kenan Yıldız ile başka hangi takımlar ilgileniyordu?

Kenan Yıldız'ın adı Juventus'un haricinde Barcelona ile de anılıyordu ve Katalan devinin genç oyuncuyu transfer etmek istediği biliniyordu.

Ayrıca son günlerde Fenerbahçe'nin de 17 yaşındaki oyuncuya ilgili olduğu haberleri gündemde yer aldı.

Ocak ayında çıkan haberlerde ise Ajax'ın Kenan Yıldız'ı takip ettiği iddia edildi.

Kenan Yıldız kimdir?

Türk asıllı oyuncu, 2005'de Almanya'da dünyaya geldi ve Bayern Münih altyapısında yetişti.

Alman ekibinin U16, U17 ve U19 takımlarında görev alan Kenan Yıldız henüz A takım ile maçlara çıkmadı.

On numara pozisyonunda görev alan oyuncu, Türkiye U17 forması ile 10 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

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