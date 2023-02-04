Fransız orta saha oyuncusu, eski günlerini mumla aratıyor.

Juventus, sakatlık ve istikrar sorunları yaşayan ve uzun süredir sahalardan uzak olan yıldızı Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor.

Orta saha oyuncusu, sezon öncesinden beri dizindeki problemle mücadele ettikten sonra geçen yaz Serie A deviyle yeniden sözleşme imzaladı ve bir dakika bile forma giymedi.

Sadece birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu, ancak Dünya Kupası'nı kaçırma korkusuyla ameliyat olmayı reddederek iyileşme süresini uzattı.

Ancak, turnuvaya katılamayacağını anladıktan sonra ameliyat olmayı seçti ve kulüp yetkililerini çılgına çevirdi.

Fransız oyuncu, nihayet hafta sonu A takıma geri döndü, ancak Juventus, Monza'ya 2-0 yenilince yedek kulübesinde kaldı.

Pogba, uzun süredir beklenen çıkışına hazırlanırken Juventus, Aralık ayında kayak yaparken dizinden sakatlanan oyuncudan kurtulmaya çalışıyor.

Pogba satılacak mı?

Juventus'un, sezon sonunda 29 yaşındaki oyuncuyu daha alt seviye bir lige satmak istediği ve Pogba'nın, form durumunu düzeltemediği takdirde kalıcı olarak satılmasını planladığı bildiriliyor.

İtalyan Gazzetta dello Sport'a göre Juventus, Pogba'yı kulübe geri getirmek için 35 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yaptıktan sonra öfkeli...

Buna karşılık, Pogba'nın Juventus'taki ilk dönemi beklenenden daha iyi geçmişti.

Orta saha oyuncusu, kulübü arka arkaya dört kez Serie A şampiyonluğuna ulaşırken takımın en önemli oyuncularından birisiydi.

Ve Pogba, gösterdiği harika performansın ardından tam 105 milyon Euro'ya transfer rekoru kırarak Manchester United'ın yolunu tuttu.

Fakat, ne Premier Lig'de ne de yeniden döndüğü Serie A'da eski günlerine dönemedi.

29 yaşındaki futbolcu, Juventus ile olan sözleşmesini feshederse MLS'de oynamak için Amerika'ya gidebilir.