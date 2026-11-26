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Juventus-Omonia maçı, Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'un 2026/2027 UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki aşama olan son 16 turuna kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmesi için doğru fırsat olabilir.

Serie A'da Venezia karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından Juventus, Kıbrıs ekibini Allianz Stadium'da ağırlıyor. Ev sahibi ekip, Lig Aşaması'nı ilk 8 takım arasında bitirme yolunda konumunu sağlamlaştırma fırsatına sahip. Konuk ekip ise son iki maçını kaybettikten sonra puan alma ihtiyacıyla Torino'ya geliyor.

JUVENTUS-OMONIA 0-1

GOLLER: 16' Satka (O)

GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



26' Juventus'un ceza sahası önünde baskıyla kazandığı topun ardından yerde paslaşarak geliştirdiği bir başka atakta Cabal şutunu çekiyor. Kaminski gole izin vermiyor. Ters yöndeki atakta ise Douglas Luiz'in hatalı pasının ardından Maric 16 metreden vuruyor, Neto kurtarıyor.



16' GOL - Omonia, sol kanattan Montnor'un ortasıyla tehlike yaratıyor. Kakoullis'ten önce topa müdahale eden Kelly, topu kornere gönderiyor. Kornerde ise Neto boşa çıkarak topu ıskalıyor. Arka direğe ulaşan topu Satka kafayla ağlara gönderiyor: 1-0.



11' SARI KART - Tanase'nin Gatti'ye geç kalıp Juventuslu savunmacının ayağına bastığı, ayak üstüne basma nedeniyle sarı kart gerektiren tipik bir pozisyon. Tanase sarı kart görüyor.



4' POZİSYON - Maçın ilk ciddi fırsatı: Kornerin ardından Chico Conceicao sağdan içeri kat edip sol ayağıyla uzak köşeye doğru falsolu bir şut çekiyor. Kaminski yumruklarıyla müdahale ederek gole izin vermiyor.



0' Torino'daki Allianz Stadium'da başlama saati 21.00



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JUVENTUS-OMONIA: İLK 11'LER VE MAÇ BİLGİLERİ



Juventus-Omonia 0-1



Goller: 16' Satka (O)



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceição, Ekhator, Boga.

Yedekler: Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Woltemade, Durmisi, Merola, Turco.

Teknik direktör: Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego; Andreou Maric; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoulis.

Yedekler: Fabiano, Michail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony.

Teknik direktör: Berg.



Hakem: Barrott (İngiltere)

Sarı kartlar: Tanase (O)

Kırmızı kartlar: -