Juve’de Carnevali, Vlahovic’i “gönderdi” ve transfer piyasasını kızıştırdı: Bahisçilere göre geleceği Napoli’de

“Vlahovic aklımızda bile yok.” Juventus’un yeni genel müdürü Giovanni Carnevali’nin bu sözleri, Sırp forvetin Juventus’taki serüvenini ve sözleşmesinin yenilenmesi ihtimalini kesin olarak sonlandırıyor gibi görünüyor. Bahis şirketlerine göre de oyuncunun geleceği Torino’dan uzak olacak ve eski teknik direktörü Massimiliano Allegri’nin bulunduğu Napoli’ye doğru yol alabilir. Goldbet ve Better’da bu ihtimal 4,00 oranla bahis konusu.





Alternatif seçenek ise, son anda küme düşme tehlikesinden kurtulan ve intikam peşinde olan Roberto De Zerbi’nin Tottenham’ına, İngiltere’ye gitmesi. Londra’ya transfer olasılığı 10,00 oranla sunuluyor. Oranlarda yer alan diğer İtalyan seçeneği de yine Allegri ile bağlantılı: Ruben Amorim’in yeni Milan’ı, 15 kat oranla değerlendiriliyor.