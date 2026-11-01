“Juve asla ölmez!”: Massimiliano Allegri'den Juventus'un krizde olduğu iddialarına sert yanıt

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, pazar günkü Serie A karşılaşması öncesinde eski kulübü Juventus'un krizde olduğu yönündeki medya iddialarını reddetti. Allegri, yara alan Juventus'un ilk dört sıra için hâlâ iddialı olduğunu vurgularken kendi takımına da savunma dengesini düzeltme çağrısında bulundu.

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Allegri, Juventus’un krizde olduğu söylemlerini reddetti

Napoli, pazar akşamı Serie A’da Juventus ile karşılaşmak üzere Allianz Stadium’a gidiyor. İki takımın da 14 puanı bulunuyor. Napoli, Monza karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetin ardından maça çıkacak. Juventus ise Genoa’ya 2-0 yenilmesinin ardından yoğun eleştirilerle karşı karşıya.

İki maçlık saha kenarı cezası nedeniyle Allegri maçta kulübede olamayacak. Takımın başında yardımcısı Marco Landucci bulunacak.

Juventus’un hafta içi yaşadığı kayba rağmen Allegri, ev sahibi ekibin hâlâ üst düzey bir takım olduğunda ısrar ediyor.

Allegri, Napoli’yi yaralı Juventus’un vereceği tepkiye karşı uyardı

Torino’ya dönüşü öncesinde konuşan Allegri, ev sahibi ekibi gözden çıkaran medya yorumlarını reddetti. Allegri, “Medya Juventus’un bittiğini söylüyor ama ben kulübün nasıl olduğunu biliyorum ve Juventus’un asla bitmeyeceğini biliyorum” dedi.

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“İşler zorlaştığında herkes kenetlenir. Çok zor bir maç olacak.”

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“Juventus, ilk dörtte bitirme hedefiyle kurulmuş bir takım. Canları yanmış ve öfkeli olacaklar... Çok iyi bir takımlar” diye ekledi.

Napoli’nin önceliği dengeyi sağlamak ve ilk dörde odaklanmak

Napoli hafta içinde dört gol atsa da Allegri, özellikle orta saha oyuncusu Stanislav Lobotka’nın ciddi sakatlığının ardından savunmadaki zaaflardan endişe duyuyor. Allegri, “Son dönemde çok gol atıyoruz ama çok da gol yiyoruz” dedi.

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“Bu, dengemiz ve topu kullanma becerimiz üzerinde çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Sahadaki yerleşimimizi ve hem hücum hem de savunma oyunumuzu geliştirmeliyiz.”

Teknik direktör, “Hedefimiz ilk dörtte bitirmek... Mutlu olmak için yalnızca bu doğrudan rakibimizle oynayacağımız maçı kazanmamızın yeterli olduğunu düşünemeyiz” vurgusunu yaptı.

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Kritik maçta kulübedeki görev Landucci’nin

Allegri cezasını çekerken yardımcısı Landucci, Allianz Stadium’da Napoli’yi saha kenarından yönetecek.

Napoli, ilk dört iddiasını güçlendirmek için üç puan almayı hedefliyor.

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Önemli Serie A karşılaşması pazar akşamı Torino’da başlayacak.