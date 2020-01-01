Justin Kluivert: Takımdaki en iyi arkadaşım Cengiz

Roma'nın genç oyuncusu, takımda en iyi anlaştığı kişinin Cengiz Ünder olduğunu söyledi.

İtalya , verilen aranın ardından 20 Haziran'da perdelerini yeniden açıyor.

, ve 'in ardından UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alacak dördüncü takım olmak isteyen , bir maçı eksik 'nın 3 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

Başkent ekibinin kadrosundaki önemli genç oyunculardan biri Hollandalı Justin Kluivert.

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Bleacher Report'un podcast programlarından Football Ranks'e konuk olan 20 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Cengiz Ünder hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Kluivert "Takımdaki en iyi arkadaşım Cengiz. Onu futbolcu olarak çok beğeniyorum. Onda kendimi görüyorum. Çok hızlı bir oyuncu, inanılmaz bir şu yeteneğine sahip. Aynı zamanda sol ayağını çok iyi kullanıyor. Saha dışında da çok sakin ve rahat birisi. O benim kardeşim, Türk kardeşim. Onunla çoğu zaman kulüp hakkında konuşuyoruz. Antrenmanlarda ve saha dışında da birlikteyiz. Bizim aramızda eğlenceli bir iletişim şekli var. Çok iyi İngilizce ve İtalyanca konuşamıyor. Ben İngilizce konuşabiliyorum ama benim de İtalyancam çok iyi değil. Birbirimizle yarı İngilizce yarı İtalyanca konuşuyoruz. Bu da bana oldukça komik geliyor. Her zaman çok eğleniyoruz, o çok iyi biri." ifadelerini kullandı.

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Bu sezon Roma formasıyla 27 maça çıkan Kluivert, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cengiz Ünder ise 20 maçta 3 gol kaydetti.

Roma aradan sonraki ilk maçında 24 Haziran Çarşamba günü 'yı konuk edecek.