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Justin Kluivert, 2018'de Hollanda Milli Takımı'nda ilk maçına çıktı. Sekiz yıl sonra orta saha oyuncusunun 14 millî maçı var. "Bu sayı çok az" diyen Bournemouth oyuncusu, Voetbal International ile konuştu.

Kluivert, Ajax forması giyerken Hollanda Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıktı. Geçen yıllara dönüp bakan oyuncu, "2018'de her şeyin farklı olacağını düşünmüştüm. Ama hâlâ buradayım. Herkes kendi yolunda ilerliyor. Bazılarının yolu diğerlerinden daha kolay" dedi.

Kendini eleştiren Kluivert, "Ben ideal yolu izlemedim. Ama bunun da güzel bir yanı var: Bir şeyler başarmak için ideal yolu izlemek zorunda değilsiniz" diye konuştu.

Kluivert, Hollanda Milli Takımı'ndaki ilk golünü hâlâ bekliyor. Hücuma dönük orta saha oyuncusu da artık bir millî maçta fileleri havalandırmanın zamanının geldiğinin farkında.

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Kluivert, Hollanda Milli Takımı'nda neden hâlâ gol atamadığını anlatırken, "Penaltı kazandığımız bir millî maçı hatırlıyorum. Elbette ben de penaltıyı kullanmak istedim. Ama bir listemiz var ve Memphis sahadaysa ilk penaltıcımız o. Bu yüzden penaltıyı kendisinin kullanması son derece haklıydı" dedi.

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Premier League'de forma giyen Kluivert, birkaç kez gole yaklaştı. "Örneğin, Groningen'de Malta'ya karşı oynadığımız iç saha maçında. İyi bir ortanın ardından topu dışarı attım. O anda 'Bu da ne şimdi?' diye düşündüm. Yani evet, gol atmak için sabırsızlanıyorum."

Kluivert, sakatlığı nedeniyle önceki millî maç döneminde kadroda yer almadı. Hollanda Milli Takımı formasını son olarak 30 Haziran'da, Fas'ın penaltılar sonucunda üstün geldiği son 32 turu maçında giydi.

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Orta sahada ve hücumda görev yapan Kluivert, penaltı atışlarında başarısız olan oyunculardan biriydi. Hollanda bunun da etkisiyle elenirken Ronald Koeman millî takım teknik direktörlüğünden istifa etti.

Kluivert şimdi kendini Xavi'ye kanıtlamak zorunda. Ancak eski Ajax oyuncusunun yakın zamanda Hollanda Milli Takımı'nda ilk 11'de yer bulup bulamayacağı belirsiz.

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Xavi'nin cuma günü Yunanistan karşısında orta sahada Frenkie de Jong, Joey Veerman ve Tijjani Reijnders ile başlaması bekleniyor. Bu durumda Kluivert maça yedek kulübesinde başlayacak.

Kluivert'in hücum hattında da şans bulması olası görünmüyor. Normal şartlarda Crysencio Summerville, Donyell Malen ve Cody Gakpo'nun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.