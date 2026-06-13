Justin Kluivert, Dünya Kupası'na katılma şansını değerlendiriyor: "Bu, Hollanda milli takımı için daha iyi sonuç verebilir"

Justin Kluivert, Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için sakatlığından tam zamanında kurtuldu. AFC Bournemouth’un hücumcu orta saha oyuncusu, Oranje formasıyla parlamayı umuyor, ancak orta sahadaki rekabetin oldukça sert olduğunu biliyor. Yine de kendine fırsatlar görüyor.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın Pazar günü Japonya karşısında orta sahada Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders ile sahaya çıkması bekleniyor. Bu henüz kesin değil, ancak Koeman bu hafta ilk 11'ini bildiğini belirtti.

Şu anda en büyük soru işareti Reijnders'in isminin arkasında görünüyor ve bu durumun başlıca nedeni rakibi Kluivert. Kluivert, daha önce Oranje'de 10 numaralı formayla mükemmel bir izlenim bırakmıştı.

Kluivert, Vandaag Inside'a verdiği demeçte, "Koeman, herkesin rolü ve şu anda durumu nasıl gördüğü konusunda herkesle konuştu" dedi. "Japonya ile oynanacak ilk maç için olduğu kadar, turnuvanın ilerleyen aşamaları için de. Takımdaki yerini biraz bilmen gerekiyor."

"Bu konuda bana da netlik sağladı," diyor Kluivert. "Takımdaki rolümü kabul ediyorum ve her rolde yüzde yüzümü veriyorum. Bunu sadece göstermen gerekiyor. Bir teknik direktörden (oyun süresi konusunda) asla kesin bir şey bekleyemezsin."

"Her zaman çok sıkı çalışmaya devam edeceğim," diye devam ediyor 27 yaşındaki Zaandamlı oyuncu. "Tabii ki üzülürdüm, ama takımın çıkarları her şeyden önce gelir. Ondan sonra kendi çıkarlarım gelir." Kluivert, farklı bir şey katabileceğini biliyor. "Orta sahada birkaç seçeneğimiz var."

"Frenkie, Gravenberch ve Tijjani'den oluşan rüya orta saha hakkında çok konuşulduğunu biliyoruz. Orada benim gibi başka seçeneklerimiz de var. Belki bu, Hollanda milli takımı için daha iyi sonuç verebilir. Ama tekrar söylüyorum: hepimiz iyiyiz, bunu söylemek zor."

Son olarak Kluivert, kendisini diğerlerinden ayıran özellikleri şöyle anlatıyor: "Her zaman bir forvet oldum, bu yüzden gol odaklıyım. Sanırım her zaman ileriyi düşünüyorum ve bu benim gücüm. Hız, derinlik aramayı sevmem ve tabii ki yoğunluğum," diye özetliyor Kluivert.