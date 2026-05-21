Justin Kluivert, Dünya Kupası'na katılma şansı konusunda net bir mesaj verdi

Justin Kluivert, Salı günü Bournemouth - Manchester City (1-1) maçının ardından duygusal anlar yaşadı. Ofansif orta saha oyuncusu ve kanat forveti, maçın bitimine 15 dakika kala oyuna girdi ve dizindeki sakatlıkla ilgili sorunları tamamen geride bırakmış görünüyor. "Ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz."

"Sevinç gözyaşları," diye açıkladı Kluivert, De Telegraaf'tan Mike Verweij ile yaptığı röportajda. Hemen ardından anlamlı bir şekilde ekledi: "Milli takım teknik direktörü bana güvenebilir."

Kluivert aslında 9 Mayıs'ta Bournemouth formasıyla sahalara dönecekti. "Buna tamamen hazırdım. Ancak Fulham-Bournemouth maçında devre arasına kadar her iki takımdan da birer olmak üzere iki kırmızı kart çıktı. Teknik direktör beni oyuna sokmayı planlıyordu, ancak maçın gidişatı nedeniyle başka seçimler yapmak zorunda kaldı. Bu üzücüydü, ama bunu tamamen anlıyordum."

Bournemouth'tan ayrılacak olan teknik direktör Andoni Iraola, bir haftadan biraz fazla bir süre sonra Kluivert'i sahaya sürdü. "Manchester City maçında beni ilk olarak oyuna sokması, Dünya Kupası'nda bana ne kadar şans tanıdığını da gösteriyor. Aslında Bournemouth'taki herkes bunu yapıyor, çünkü Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yer almak için her şeyi yapacağımı biliyorlar."

Kluivert, ritim ve süre eksikliğine rağmen Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımına katkı sağlayabileceğine yürekten inanıyor. "Kendimi formda ve güçlü hissediyorum. Hayır, dizimden artık hiç rahatsızlık duymuyorum ve kafam da rahat."

"Ameliyatımdan sonra, turnuvaya katılmamın tehlikeye girip girmeyeceği konusunda elbette biraz endişelendim. Neyse ki iyileşme süreci tam olarak plana göre gitti," diyor 1998 Dünya Kupası'nda parlayarak yarı finale yükselen babası Patrick'in izinden gitmek isteyen, Hollanda milli takımında 11 kez forma giymiş olan Kluivert.

"Bu, futbolun en üst düzey sahnesidir. Sabırsızlanıyorum. İspanya ile oynadığımız Uluslar Ligi maçları, önemli bir oyuncu olabileceğime dair bana güven veriyor." Kluivert, geçen yılın Mart ayında Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya karşısında Hollanda milli takımının en göze çarpan oyuncularından biriydi; ancak takım, penaltı atışları sonucunda Avrupa şampiyonu olan rakibine yenildi.