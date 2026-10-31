Justin Kluivert büyük hatadan en iyi şekilde yararlandı; Brobbey ve Roefs için büyük endişe

Justin Kluivert, cumartesi günü AFC Bournemouth için bir kez daha önemli rol oynadı. Hollanda millî takım oyuncusu, Leeds United karşısında alınan 1-0'lık galibiyette maçın tek golünün asistini yaptı. Brian Brobbey ve Robin Roefs ise Coventry City deplasmanında 3-1 yenilen ligin son sırasındaki Sunderland ile yine kötü bir gün geçirdi.

AFC Bournemouth - Leeds United 2-0

Son haftalarda Avrupa Ligi'nde AC Milan'a attığı gol ve Manchester United karşısında yaptığı asistle Bournemouth için önemli katkılar sağlayan Kluivert, Leeds karşısında da bu olumlu performansını sürdürdü.

Dominic Calvert-Lewin'in topu ağlara göndermesiyle ilk yarı başlangıçta Leeds lehine gelişecek gibi göründü. Ancak İngiliz oyuncunun golü elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Yarım saat dolduğunda ise şansın da yardımıyla Bournemouth golü buldu.

Leeds kalecisi James Trafford topu doğrudan dikkatli Kluivert'in ayaklarına gönderdi. Kluivert soğukkanlılığını koruyarak Evanilson'a kaçırılması zor bir fırsat hazırladı: 1-0. Amine Adli, uzatma dakikalarında maçın sonucunu belirledi: 2-0. Bournemouth, bu minimum farkla aldığı galibiyet sayesinde yedinci sırada yer alıyor.

Coventry City - Sunderland 3-1

Sunderland sezona hiç de iyi başlamadı. Yine de zor günler geçiren teknik direktör Régis Le Bris'in takımı, birçok kez aldığından fazlasını hak etti. Ancak The Black Cats Coventry deplasmanında kötü bir performans sergiledi.

Tatsuhiro Sakamoto, uzak köşeye gönderdiği güzel bir şutla perdeyi açtı. Taiwo Awoniyi'nin topu Enzo Le Fée'den kapıp ağlara göndermesiyle Sunderland için durum daha da kötüleşti: 2-0.

Frank Lampard'ın takımı, devre arasından hemen sonra farkı üçe çıkardı. Jack Rudoni'nin şutu, şanssız Omar Alderete'nin bacağına çarpıp çaresiz kalan Roefs'in arkasında ağlarla buluştu. Le Fée penaltı noktasından farkı azalttı: 3-1.