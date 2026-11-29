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Jurriën Timber, pazar günü Premier Lig'de Manchester City'ye karşı oynanan zirve maçında Arsenal'ı yenilgiden kurtardı. Hollandalı savunmacı, Emirates Stadyumu'ndaki son derece keyifli mücadelenin 83. dakikasında beraberlik golünü attı: 2-2. Timber'ın geç gelen golü sayesinde lider Arsenal, Enzo Maresca'nın takımını altı puan geride tutuyor (29'a 23).

Timber, Arsenal'ın ilk 11'inde sahaya çıktı. Mikel Arteta savunmada William Saliba yerine Ezri Konsa'yı tercih etti. David Raya omuz sakatlığından zamanında iyileşirken sakat Declan Rice'ın yerini Mikel Merino aldı. Manchester City'de Rayan Cherki maç kadrosunda yoktu ve Josko Gvardiol, Nico O’Reilly'ye tercih edildi.

Arsenal, Christos Tzolis'in pasıyla yakın mesafeden ağları bulan Kai Havertz sayesinde henüz ilk on dakika içinde öne geçmiş gibi göründü. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi ve maç kısa sürede sertleşti. Riccardo Calafiori, Merino ve hatta Arteta, hakem John Brooks tarafından erken dakikalarda sarı kartla cezalandırıldı.

Timber, çeyrek saat dolduğunda açılış golüne yaklaştı ancak yakın direkte Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi. Hollandalı oyuncu, kısa süre sonra Jérémy Doku'nun savunmacının saçını çektiğini iddia etmesiyle yeniden gündeme geldi. VAR pozisyonu inceledi ancak herhangi bir ceza verilmedi.

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Yarım saati aşkın süre geride kaldığında Timber pahalıya patlayabilecek bir hatadan kurtuldu. Hollandalı oyuncunun top kaybının ardından Enzo Fernández'in şutunu Gabriel kalenin üzerinden dışarı gönderdi. Manchester City ise 34. dakikada golü buldu. Ceza sahasına giren Gvardiol, Erling Haaland'a pasını verdi. Haaland tek dokunuşla topu büyük bir soğukkanlılıkla köşeye gönderdi: 0-1.

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Arsenal'ın yanıtı gecikmedi. Önce iyi bir fırsatı değerlendiremeyen Havertz, 40. dakikada golü buldu. Merino, Tzolis'in ortasını kafayla kale önüne indirdi ve Havertz topu boş kaleye kafayla gönderdi: 1-1.

Arteta, devre arasında sarı kartı bulunan Calafiori'nin yerine Piero Hincapié'yi oyuna aldı ancak takımı ikinci yarının başlarında yeniden geriye düştü. Ayyoub Bouaddi, Fernández'i şık bir pasla savunmanın arkasına kaçırdı. Arjantinli oyuncu da atağı golle tamamladı: 1-2. Birkaç dakika sonra Timber, son bir gayretle Gvardiol'un Manchester City'nin üçüncü golünü atmasını engelledi.

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Arteta, bir saatlik oyun geride kaldığında üç değişiklik birden yaparak Gyökeres, Myles Lewis-Skelly ve Eberechi Eze'yi sahaya sürdü. Gyökeres neredeyse hemen beraberlik golüne yaklaştı ancak kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topta Timber, skoru 2-2 yapma fırsatı yakaladı fakat şutunu üstten auta gönderdi.

Havertz ve Gyökeres de iyi fırsatları değerlendiremedikten sonra 83. dakikada Emirates Stadyumu'nu coşturan isim Timber oldu. Kornerden gelen top arka direğe doğru yöneldi. Ancak Gabriel'den hafif bir itme alan Donnarumma, topu kesmeye çalışırken tamamen boşa çıktı. Arka direğe hareketlenen Timber, topu kalçasıyla ağlara gönderdi: 2-2.

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Donnarumma büyük acı çekiyormuş gibi yere düştü ve tedavi de gördü ancak VAR, Gabriel'in itmesini faul olarak değerlendirmedi. Ardından Timber'ın topu ağlara gönderirken elle oynayıp oynamadığı incelendi fakat bu kontrol de golün iptali için bir gerekçe ortaya koymadı. Maç 2-2 sona erdi ve Arsenal, Hollandalı oyuncu sayesinde Manchester City ile arasındaki altı puanlık farkı korudu.