Jurriën Timber, maç sırasında Hollanda milli takım oyuncusu hakkında anlamlı bir tweet atarak gündeme geldi

Jurriën Timber, Cumartesi akşamı Brian Brobbey’in İsveç karşısında sergilediği performanstan keyif aldı. Kasık sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’nı kaçırmak zorunda kalan Arsenal’in savunma oyuncusu, Hollanda milli takımının Dünya Kupası maçı sırasında sosyal medya üzerinden forvet oyuncusundan etkilendiğini belirtti.

Hollanda, İsveç ile oynadığı Dünya Kupası maçına mükemmel bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Ronald Koeman’ın takımı, Brobbey’in attığı iki gol sayesinde yirmi dakika içinde 2-0’lık rahat bir üstünlük sağladı.

Maçın ilk golü beşinci dakikada geldi. Sol kanattan yapılan güzel bir atak sonrasında Cody Gakpo asist yaptı; ardından Brobbey yakın mesafeden şutunu gole çevirerek Oranje’yi öne geçirdi.

On dakikadan biraz fazla bir süre sonra forvet tekrar golü buldu. Denzel Dumfries, keskin bir ortayla Brobbey’e ulaştı ve forvet, bu pası ikna edici bir vuruşla ağlara göndererek gecenin ikinci golünü kaydetti.

Bu arada İsveç, Viktor Gyökeres aracılığıyla skoru eşitleme konusunda büyük bir fırsat yakaladı, ancak kaleci Bart Verbruggen önemli bir kurtarışla takımını ayakta tuttu. Hollanda daha sonra üstünlüğünü sürdürdü ve İskandinavları sürekli baskı altında tuttu.

Brobbey’in performansı Timber’ın da dikkatinden kaçmadı. Maçı televizyondan izleyen savunma oyuncusu, maç sırasında kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Timber, X platformunda takım arkadaşının performansına ilişkin anlamlı bir yorum paylaştı. Arsenal’in savunma oyuncusu, “Brian geldiiiiiii” diye yazdı.







