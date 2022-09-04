Ajax forması giyen Timber, Manchester United'a transferinin Louis van Gaal nedeniyle gerçekleşmediği iddialarını yalanladı.

Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Jurrien Timber, bir dönem Manchester United'ı da çalıştıran Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal'in, kendisine Kırmızı Şeytanlar'a transfer olmaması yönünde telkinde bulunduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. AD'a konuşan genç oyuncu, kararında deneyimli teknik direktörün rol oynamadığını söyledi.

Ne söylendi?

"Medyada yazılan birçok şey yanlış. İnsanlar Louis van Gaal'in Manchester United'a gitmem gerektiğini söylediğine inanıyor ama bu doğru değil. Aslına bakılırsa onunla bu konuda konuştuğumda bana United'da süre bulabileceğimi söylemişti"

Yaz transfer döneminde savunma hattını Ajax'tan Lisandro Martinez ile güçlendiren Manchester United, bir başka Hollanda ekibi Feyenoord'dan ise Tyrell Malacia'Yı kadrosuna katmıştı. Öte yandan Timber'ın açıklamalarına destek veren bir diğer isim ise PSV'nin yıldızı Cody Gakpo oldu. Kendisine yönelik transfer teklifleriyle ilgili olarak Van Gaal ile diyalog kurduğunu belirten Gakpo, Van Gaal'in kendisine içgüdülerini takip etmesi gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.